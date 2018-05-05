Афонские святые о правильном отношении к животным

Жизни человека всегда сопутствовали животные. Они были помощниками Адама еще в раю.

В 22 правиле Святогорского устава сказано: «Монахам не заводить животных собственно для себя». Первым, в 996 году, для братии Великой лавры их завел святой преподобный Афанасий Афонский. С тех пор и по сегодняшний день животные живут на Святой Горе.

Мы собрали случаи из жизни, а также изречения афонских святых - преподобного Паисия Святогорца и Силуана Афонского о роли животных в жизни человека и том, как правильно относится к ним.

"Для животных человек - это Бог. Как мы просим помощи у Бога, так они просят помощи у человека". (Преподобный Паисий Святогорец).

"Даже диких животных, зверей пост иногда приручает, смиряет. Погляди, ведь когда животные голодны, они приближаются к человеку. Инстинктивно животные понимают, что от голода они умрут, а приблизившись к человеку, могут найти пищу и остаться в живых". (Преподобный Паисий Святогорец).

"Дикие животные - это очень благоговейные создания. У диких животных я нашёл больше благоговения, чем у многих людей. Лучше дружить с животными, чем с людьми мира сего. Если - после Бога - ты хочешь иметь истинного друга, то подружись со Святыми. Если же у тебя нет друзей Святых, то дружи с дикими животными". (Преподобный Паисий Святогорец).

"Животное, хотя бы и волк, если оно в тяжёлом положении, то просит помощи и не может повредить человеку". (Преподобный Паисий Святогорец).

"Если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку". (Преподобный Паисий Святогорец).

"Приходят шакалы, кабаны... Иногда прибегает маленькая лисичка. Когда кошки уходят, прибегает лисичка. Кабанов летом не видно, потому что они боятся охотников, только змей видно, потому что люди их боятся. Прилетают птицы стаями: большие, маленькие. Я даю им размоченные сухари, и они едят. Орехи от лукума я особо храню для птиц, которые приносят весну. Эти бедные птички, начиная с зимы, когда ещё снег, поют по-весеннему. Одним словом, утешают". (Преподобный Паисий Святогорец).

"На Афоне я слышал о старце Феофилакте из скита святого Василия, который дружил с дикими животными. Они чувствовали его любовь и шли в случае нужды к нему в келью. Как-то раз косуля, которая сломала ногу, пришла под окна его кельи и стала жалобно стонать. Старец вышел из кельи и увидел, что она протягивает ему сломанную ножку, словно показывая, где болит. Он вынес ей немного сухарей подкрепиться, взял две щепы и крепко стянул сломанное место. Потом сказал косуле: "Теперь иди с миром, а через неделю приходи, я посмотрю". Этот блаженный старец разговаривал с животным, как врач с больным человеком, потому что сам он стал человеком Божиим!" (Преподобный Паисий Святогорец).

"Птицы, куда бы я ни пошёл, следовали за мной. Когда я забирался, на скалы и начинал петь, они собирались, и я им бросал немного риса. Если мне хотелось тишины, то приходилось замолкать, потому что стоило начать петь, как птицы тут же слетались! Помню, однажды у меня схватило поясницу, мне пришлось несколько дней провести в постели. Так одна птичка залетела ко мне прямо в келью и села на грудь. Сидела, смотрела мне в лицо и щебетала несколько часов подряд, очень красиво. Вот было удивление!" (Преподобный Паисий Святогорец).

"Кошка – хорошо, но ласкать её, гладить – нехорошо, потому что отвлекает от главного". (Старец Силуан Афонский).

"Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить Единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь". (Старец Силуан Афонский).

"Кто воистину любит человека и в своих молитвах плачет за весь мир, тот не может привязаться к животным". (Старец Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", - для "УНИАН-Религии".