Почему нужно молиться за наших умерших близких: изречения афонских святых

В Православной Церкви 11, 18 и 25 марта по-особенному почитаются три субботы Великого поста, которые называются Родительскими. Особенностью богослужения в эти дни является то, что Церковь поминает усопших. Мы собрали изречения трёх афонських святых о необходимости поминовения усопших.

Молитва от чистой скорби о умершем

Любит Господь народ Свой, в особенности умерших, я каждый вечер проливал за них слезы. Мне жалко, что люди лишаются такого Милостивого Господа. И однажды сказал я духовнику: «Жалко мне людей, которые мучаются во аде, и каждую ночь я плачу за них, и томится душа моя так, что жалко бывает даже бесов. И духовник сказал мне, что эта молитва от благодати Божией». (Преподобный Силуан Афонский).

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Один подвижник спросил меня: «Плачешь ли ты о грехах своих?» Говорю ему: «Как-то мало, но за умерших много рыдаю». Тогда он говорит мне: «Ты плачь о себе, а других Господь помилует. Так сказал игумен Макарий». Послушался я, и стал делать, как он мне сказал, перестал плакать за умерших, но прекратились тогда слезы и за себя. (Преподобный Силуан Афонский).

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Спросил я этого подвижника: «Молиться ли мне об умерших?» Он вздохнул и сказал: «Я, если бы было можно, всех вывел бы из ада, и только тогда душа моя успокоилась бы и возрадовалась бы». При этом он сделал руками движение, как бы собирал снопы на поле, и слезы текли из очей его. После того не стал я больше останавливать молитвы за умерших, и слезы вернулись ко мне, и много рыдал я, молясь за них. (Преподобный Силуан Афонский).

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Когда молитва идет от чистой скорби о живом или умершем, то в ней нет пристрастия. Душа в этой молитве скорбит о нем и усердно молится, и это есть признак милости Божией. (Преподобный Силуан Афонский).

Усопшим нужна молитва

Если мы поставим себя на место больных или усопших, это поможет нам молиться с состраданием; сострадание сходит в сердце, и молитва наша становится сердечной. (Преподобный Паисий Святогорец).

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Даже просто свечку поставить за душу почившего уже большая польза. Усопших надо помнить и всегда о них молиться. Не будем забывать молиться об их душах, дабы обрели упокоение. (Преподобный Паисий Святогорец).

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Я, хотя никогда не думаю о родственниках, если вдруг из-за усталости или по отсутствию времени не помолюсь об усопших, то вижу потом во сне своих роди­телей. Потому что когда я молюсь вообще об усопших, то и они получают помощь и радуются, а если не молюсь, то лишаются этого утешения. Если наши ничтожные молитвы приносят бедным усопшим помощь, тогда с нас, монахов, если мы о них не молимся, нужно с живых содрать кожу и посыпать солью. Усопшим нужна молитва. (Преподобный Паисий Святогорец).

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Усопшим молитва нужна больше, чем живым, потому что для живых ещё есть надежда покаяния. И Бог хочет, чтобы были люди, которые просят Его об усопших, потому что окончательный Суд ещё не произошёл. (Преподобный Паисий Святогорец).

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Трудно обуздать ум, который носится со скоростью, большей скорости света. Нужно «взять его за ручку» и повести к страждущим, больным, покинутым, усопшим. (Преподобный Паисий Святогорец).

Не следует оплакивать усопших

Не оплакивайте усопших, а если любите их, делайте всё возможное для блага их душ – поминайте их, заказывайте сорокоусты, панихиды и литургии, возжигайте свечи, ладан, масло, поститесь, молитесь и раздавайте милостыню. (Равноапостольный Косма Этолийский).

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Христиане, сыновья и дочери Христовы, так­ же остерегайтесь того, чтобы чрезмерно оплакивать усопших, в особенности ваших детей, которые сразу попадают в Рай как Ангелы. Они принадлежат Богу, а не вам. Вы радуетесь, когда Бог даёт ребёнка. Научитесь же радоваться и тогда, когда Он забирает его. (Равноапостольный Косма Этолийский).

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Бог принимает усопших в месте светлом, в месте покойном. Не надо траура и причитаний, этим вы очень им вредите, пусть этим занимаются нечестивые и неверующие, а мы, христиане, надеемся и исповедуем воскресение из мёртвых. Не следует нам вовсе оплакивать усопших. (Равноапостольный Косма Этолийский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", - для "УНИАН-Религии".