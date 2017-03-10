В Греции проходит выставка "Постижение Афона"

В выставочных залах Мегаро Неделко в Салониках (Греция) проходит выставка работ афонских монахов и российских художников, которая посвящена Святой Горе Афон.

На выставке представлено 60 работ, которые выполнены в различных техниках и стилях.

Идея открытия выставки возникла у братьев Ивана и Михаила Мастеропуло еще в 2015 году. Тогда группа художников имела возможность посетить монастыри, скиты и кельи Святой Горы, а также познакомиться с жизнью монахов, природой и архитектурой Афона.

Выставка продлится до 22 апреля.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", - для "УНИАН-Религии".

По материалам:

https://www.grekomania.ru/events/exhibitions/1758-vystavka-afonskih-monahov-i-rossijskih-hudozhnikov-v-salonikah

https://www.grekomania.ru/photos/athos/390-spoudi-ston-atho

Фото с сайта GREKOMANIA.RU