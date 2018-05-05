Гордость: как с ней справиться - изречения Паисия Святогорца

Великий пост – это время не только для ограничения себя в пищи, но и период усиленной борьбы со страстями. Предлагаем внимательнее ознакомиться с изречениями преподобного Паисия Святогорца о гордости, которая считается прародительницей всех страстей.

1. "Благой Бог хочет, чтобы мы избавились от страстей, но если в нас есть гордость или предрасположенность к гордости, то Он не будет помогать, чтобы мы не подумали, что победили их своей силой".

2. "Гордый отделён от Бога, потому что гордость – плохой проводник, изолятор, не пропускающий Благодать Божию и отделяющий нас от Бога".

3. "Гордость – это, так сказать, генеральный штаб всех страстей. Поражая гордость, ты поражаешь все страсти, и в сердце приходят смирение и любовь".

4. "Помрачённый гордостью человек не только внутренне неспокоен, но и внешне встревожен и шумен. Все его дела, как воздушный шарик: диавол его сперва надувает, а потом прокалывает, и шарик с шумом лопается".

5. "Гордость – постыдная и страшная вещь, ведь она Ангелов превратила в демонов! Она нас выгнала из рая на землю, а теперь с земли пытается отправить в ад".

6. "Только смиренные помыслы приносят смирение, и только со смирением уходит гордость".

7. "Человека, имеющего внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, и по разговору. Но бывает, что скажешь ему несколько слов, и он, глядишь, начинает исправляться".

8. "Скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддаётся исцелению. Чтобы от неё избавиться, нужно возгнушаться собой. Также, если ты даёшь другим право делать тебе замечания, то этим тоже себе помогаешь, потому что скрытая гордость выходит наружу, становится явной, а затем постепенно исчезает".

9. "Эгоизм – непослушный сын гордости. Эгоист всегда стоит на своём. Но как деревья, которые, не сгибаясь под напором ветра, в конце концов ломаются, так и эгоист расшибает себе лоб, потому что не уступает".

10. "Если ты легко впадаешь в гордость, это означает, что имеешь высокое о себе мнение. Думаешь, что что-то из себя представляешь. Человек не стал бы гордиться, если бы не думал, что что-то из себя представляет".

11. "Если человек повреждён, то есть заражён гордостью или предрасположен к ней, то любые похвалы вредны. Поэтому лучше просто так других не хвалить. Ведь если человек слаб духовно, то своей похвалой мы ему только навредим, он может погибнуть".

12. "Гордость – самая страшная духовная болезнь. Она как пиявка, если пиявка присосётся, то начинает пить кровь. Так и гордость высасывает у человека всю кровь. Вызывает духовное удушье, потому что гордость потребляет весь духовный кислород, предназначенный душе".

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».