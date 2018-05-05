Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: реликвии Свято-Андреевского скита

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сейчас проходит выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой, среди прочих, представлены святыни Свято-Андреевского скита.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина рассказала о представленных реликвиях и об исторической связи Свято-Андреевского афонского скита с Украиной.

«Свято-Андреевский скит имел свою иконописную мастерскую. На выставке представлены фотографии этой мастерской. Написанные там иконы обозначались надписью и красной сургучной печатью на обратной стороне. Примеры таких икон есть на выставке. А именно: икона «Святитель Николай чудотворец» из коллекции Благотворительного фонда. А также икона Богородицы с названием «В скорбях и печалях утешение», которая в 1863 году прославилась как чудотворная. Точный список этой иконы был подарен Успенскому собору Киево-Печерской лавры в 1884 году. Сейчас его можно увидеть среди экспонатов с фотографией оборота – надписи и сургучной печати», - рассказывает Елена Лопухина.

По ее словам, Свято-Андреевский скит во второй половине XIX - начале ХХ века стал известной русской обителью на Афоне. Обитель основана на месте кельи константинопольского патриарха Афанасия Пателлария, мощи которого находятся в Харькове. Первым ктитором скита был Андрей Николаевич Муравьев, который некоторое время жил в Киеве. Благодаря содействию этого известного церковно-политического деятеля и писателя в 1849 году келия получила статус скита и была названа в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года и продлится до 20 апреля. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».