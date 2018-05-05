Иоанн Креститель: великие святыни на Горе Афон

Православная Церковь 9 марта отмечает первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. На Святой Горе Афон хранятся великие святыни - часть главы и мощи, чудотворные иконы Иоанна Крестителя.

Часть главы святого Иоанна Предтечи и его кровь хранятся в Великой лавре святителя Афанасия Великого.

В монастыре Дионисиат в честь Рождества Иоанна Предтечи хранится десница (рука) Иоанна Предтечи. Также здесь находится чудотворная икона святого Иоанна Крестителя в позолоченной и посеребренной ризе, которая уцелела при пожаре 1535 года. Икону еще называют «Древний Предтеча». Образ был подарен православным христианином в благодарность за исцеление сына. Также Дионисиат известен иконостасом, на котором размещена икона святого Иоанна Крестителя XVII века.

Также мощи Иоанна Крестителя хранятся в монастыре Пантократор (скит Продром), Симонопетра, Хиландар.

В Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся мощи и чудотворная икона Крестителя Господня Иоанна. Чудотворный образ - родовая икона Каллимахов, которые покровительствовали Пантелеимонову монастырю со второй половины XIX века. Некоторое время икона находилась в Константинополе в церкви святой Параскевы. В1860 году храм сгорел дотла, но икона уцелела, после чего Каллимахи передали икону Пантелеимонову монастырю.

Как известно из Священного Предания, после усекновения главы святого Иоанна Предтечи Иродиада закопала ее вблизи своего дворца. Ученики Иоанна Крестителя тайно забрали и захоронили тело святого. Жена приставника царя знала перезахоронила главу Иоанна Крестителя на Елеонской горе.

Первое обретение главы Иоанна Предтечи

В дни правления равноапостольного царя Константина, его мать святая Елена возобновляла Иерусалимские святыни. Двум монахам с Востока во сне явился Иоанн Креститель, указав место нахождения его главы. Обретя ее, иноки решили вернуться обратно, но по дороге им повстречался гончар.

Монахи поручили ему нести мешок с главой. Он нес, как вдруг ему явился святой Иоанн Предтеча и сказал, чтобы он оставил монахов и взял мешок себе. Гончар жил праведно и в достатке, а перед смертью передал главу Иоанна Крестителя своей сестре, и завещал передавать ее далее лишь праведным христианам.

Святыня долгое время передавалась из рук в руки, пока не попала в руки иеромонаха Евстафия, который исцелял людей, выдавая себя за чудотворца, но на самом деле благодать исходила от главы. Он был увлечен арианской ересью и приписывал именно этому благодать.

Его кощунство раскрыли и изгнали из города. Евстафий закопал святыню в пещере, близ Емессы. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы.

Второе обретения главы

Место Второго обретения главы открылось архимандриту эмесской обители Маркеллу в 452 году. Сам святой Иоанн Креститель указал ему место сокрытия своей главы. Главу перенесли в церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Это событие празднуется 9 марта вместе с празднованием первого обретения честной главы.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».