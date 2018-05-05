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Иоанн Креститель: великие святыни на Горе Афон

15:27, 09 марта 2017
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Православная Церковь 9 марта отмечает первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. На Святой Горе Афон хранятся великие святыни - часть главы и мощи, чудотворные иконы Иоанна Крестителя.

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Православная Церковь 9 марта отмечает первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. На Святой Горе Афон хранятся великие святыни - часть главы и мощи, чудотворные иконы Иоанна Крестителя.

Часть главы святого Иоанна Предтечи и его кровь хранятся в Великой лавре святителя Афанасия Великого.

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В монастыре Дионисиат в честь Рождества Иоанна Предтечи хранится десница (рука) Иоанна Предтечи. Также здесь находится чудотворная икона святого Иоанна Крестителя в позолоченной и посеребренной ризе, которая уцелела при пожаре 1535 года. Икону еще называют «Древний Предтеча». Образ был подарен православным христианином в благодарность за исцеление сына. Также Дионисиат известен иконостасом, на котором размещена икона святого Иоанна Крестителя XVII века. 

Также мощи Иоанна Крестителя хранятся в монастыре Пантократор (скит Продром), Симонопетра, Хиландар. 

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В Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся мощи и чудотворная икона Крестителя Господня Иоанна. Чудотворный образ - родовая икона Каллимахов, которые покровительствовали Пантелеимонову монастырю со второй половины XIX века. Некоторое время икона находилась в Константинополе в церкви святой Параскевы. В1860 году храм сгорел дотла, но икона уцелела, после чего Каллимахи передали икону Пантелеимонову монастырю.

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Как известно из Священного Предания, после усекновения главы святого Иоанна Предтечи Иродиада закопала ее вблизи своего дворца. Ученики Иоанна Крестителя тайно забрали и захоронили тело святого. Жена приставника царя знала перезахоронила главу Иоанна Крестителя на Елеонской горе.

Первое обретение главы Иоанна Предтечи

В дни правления равноапостольного царя Константина, его мать святая Елена возобновляла Иерусалимские святыни. Двум монахам с Востока во сне явился Иоанн Креститель, указав место нахождения его главы. Обретя ее, иноки решили вернуться обратно, но по дороге им повстречался гончар. 

Монахи поручили ему нести мешок с главой. Он нес, как вдруг ему явился святой Иоанн Предтеча и сказал, чтобы он оставил монахов и взял мешок себе. Гончар жил праведно и в достатке, а перед смертью передал главу Иоанна Крестителя своей сестре, и завещал передавать ее далее лишь праведным христианам.

Святыня долгое время передавалась из рук в руки, пока не попала в руки иеромонаха Евстафия, который исцелял людей, выдавая себя за чудотворца, но на самом деле благодать исходила от главы. Он был увлечен арианской ересью и приписывал именно этому благодать. 

Его кощунство раскрыли и изгнали из города. Евстафий закопал святыню в пещере, близ Емессы. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. 

Второе обретения главы

Место Второго обретения главы открылось архимандриту эмесской обители Маркеллу в 452 году. Сам святой Иоанн Креститель указал ему место сокрытия своей главы. Главу перенесли в церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Это событие празднуется 9 марта вместе с празднованием первого обретения честной главы.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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