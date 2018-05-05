Афонский святой, который запрещал торговать по воскресеньям

Преподобномученик Дамиан Новый родился в 1512 году в Рихово, нине это поселок Айя Триада в Греции. Он принял монашеский постриг в монастыре Филофей на Святой Горе Афон. Вскоре святой начал вести уединенный образ жизни под руководством святого Дометия. Спустя 3 года преподобный Дамиан услышал голос Божий: «Не должно тебе искать лишь своей пользы, но и других!».

После этих слов он оставил Афон и отправился на гору Олимп. Но его здесь обвиняли в прелести и он ушел в город Лариса, а потом в Аграфу. В 1529 году преподобный основал монастырь Богородицы Пеликитской, в котором прожил около 10 лет. Из-за нестроений святой Дамиан переходит на гору Киссавос, где в 1550 году он основал монастырь Честного Предтечи.

В 1568 году его схватили турки. Они обвиняли его в призывах к христианам быть стойкими в вере, а также к отказу от участия в торговле по воскресным дням. Святого содержали в темнице 15 суток. Его шею и ноги сковали тяжелыми цепями, ежедневно давая по 100 ударов палкой. После избиений окровавленного святого повесили. Но еще до того, как он умер, один из стражей сильно ударил преподобного по голове топором. Веревка порвалась и еще живым преподобномученика бросили в большой костер. Весь пепел от костра вместе с его прахом турки собрали и развеяли над водами реки.

Святой Дамиан Новый славится молитвенной помощью родителям, которые просят Бога о рождении детей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".