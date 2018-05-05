Афонский подвижник, который избежал духовной смерти благодаря своему послушанию

Православная Церковь 8 марта отмечает день памяти преподобного Дамиана Есфигменского. Расскажем о некоторых фактах из жизни этого афонского святого, который благодаря послушанию достиг Царства Небесного.

1. Подвизался на горе Самария, возле монастыря Есфигмен.

2. Дружил со святым Космою Зографским.

3. Имел от старца заповедь никогда не спать вне своей хижины.

4. Однажды ожидал старца до вечера. Братия предложила переночевать у них, но святой, помня заповедь никогда не спать вне своей хижины, не согласился на их просьбу. Из-за дождя сбился с дороги и стал молиться: «Господи Иисусе Христе, спаси меня, погибаю!» И вдруг каким-то образом очутился возле своей хижины.

5. Пораженный чудом, сразу же отправился к преподобному Косме Зографскому и рассказал ему случившемся.

6. Святой Косма сказал преподобному Дамиану: «Брат, храни заповедь старческую, и Бог сохранит тебя от смерти».

7. В течении 40 дней после смерти святого Дамиана, из его гроба исходило благоухание. Этот приятный запах чувствовали монахи монастыря Есфигмен, который находился на расстоянии получаса ходу от хижины преподобного.

8. День памяти преподобного Дамиана, 8 марта, является малым панигиром монастыря Есфигмен на Святой Горе Афон. В монастырь приглашаются многочисленные паломники, а также духовенство из других афонских монастырей, которые торжественно прославляют великого угодника Божия.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".