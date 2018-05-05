8 женщин в истории Святой Горы Афон

Как известно, Афон - земной Удел Богородицы, куда доступ женщинам запрещен Уставом Святой Горы. Сегодня за проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность - до 12 месяцев лишения свободы.

До V века женщины могли посещать Святую Гору. Существует предание, согласно которому, в 422 году царевна Плакидия - дочь Феодосия Великого, посетила Святую Гору, чтобы поклониться святыням, но когда она подошла к храму, то услышала голос Пресвятой Богородицы, повелевшей ей немедленно покинуть полуостров. «Отныне нога женщины да не ступит на землю Святой Горы» — сказала Пречистая. С этого времени женщинам на Афон путь закрыт. Монахи строго чтут эту традицию и на Афоне даже нет животных женского пола.

Но известно также о том, что во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции (1946-1949) женщины и дети спасались в лесах Святой Горы.

Сегодня мы напомним о восьми женщинах, которые навсегда остались в истории Святой Горы Афон.

1. Пресвятая Богородица - игуменья Святой Горы Афон.

Согласно одному из преданий, корабль, на котором плыла богородица на Кипр, попал в бурю, и его прибило к берегу Афона, на котором жили язычники. Пресвятая Дева вышла на берег и рассказал язычникам об Иисусе Христе, передавая евангельское учение. Силой Своей проповеди и многочисленными чудесами Богородица обратила местных жителей в христианство. Перед отплытием с Афона Богородица благословила народ и сказала: «Се в жребий Мне бысть Сына и Бога Моего! Божия благодать на место сие и на пребывающих в нем с верою и со страхом и с заповедями Сына Моего; с малым попечением изобильно будет им вся на земле, и жизнь небесную получат, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века, и аз буду тепла заступница к Сыну Моему о месте сем и о пребывающих в нем».

2. Святая праведная Анна, матерь Пресвятой Богородицы.

В честь Неё в в XIV веке основан крупнейший на Святой Горе Афон скит, который подчиняется Великой Лавре. Главной святыней скита является стопа самой праведной Анны, а также редкая чудотворная икона, на которой изображена святая Анна, держащая на руках маленькую дочь – деву Марию. Святая Анна имеет особую благодать перед Богом предстательствовать за бесплодных супругов и страждущих младенцев.

3. Императрица Феодора.

Парные изображение икон Иисуса Христа и Богородицы, которые называют «Игрушки императрицы Феодоры» хранятся в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон. По преданию, их происхождение приписывается византийской императрице Феодоре, которая восстановила иконопочитание. В Ватопедском монастыре образы в 1744 году видел путешественник В. Г. Григорович-Барский. В своих записках он писал следующее: «Некии древни икони малы… зело достохвалнаго и удивительного художества: Христос на особной дщицы, и Богородица с Младенцем на другой, зело ветхии и удивителнаго живописания, висящии над игуменскою кафедрою, именуемы гречески «неня тис василессис Феодорас», си есть куклы царыци Феодоры».

4. Царица Елена, жена Стефана ІV Душана.

Была единственной женщиной, чья нога за последнюю тысячу лет ступала на землю Святой Горы Афон. В 1347 г. в Сербии свирепствовала чума, и царь Душан с царицей Еленой спаслись от нее на Афоне, который тогда был частью их владений.

5. Княгиня Анна Харальдовна.

Первая русская паломница по святым местам, стала инициатором переименования обители россов на Афоне в Пантелеимонов монастырь. Благодаря ее щедрым вкладам русские монахи смогли переехать из тесной обители у края скалы в просторный и безопасный монастырь Фессалоникийца и, возможно, через нее получили некоторые святые реликвии, оказавшиеся в руках крестоносцев.

6. Мария, вдова турецкого султана Мурата II-го.

После падения Константинополя, дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария передала в обитель святого Павла часть золота, ладана и смирны, принесённые волхвами в дар Младенцу Иисусу Христу. По преданию, сербская царевна сама хотела внести эти сокровища в обитель, но не смогла пройти и нескольких шагов, как была остановлена Ангелом Божиим, который сообщил ей о том, что она должна немедленно вернуться на корабль. На месте передачи сокровищ ныне находятся крест и часовня. Дары волхвов и поныне хранятся в монастыре святого Павла, золото - 28 пластин-подвесок. Шесть десятков скатанных шариков – ладан и смирна, которые по-прежнему благоухают.

7. Императрица Елизавета І Петровна.

Разрешение на основание украинского козацкого скита на Святой Горе Афон, который назывался «Черный выр», дала императрица Елизавета І Петровна. Предполагают, что об этом ее попросил граф Алексей Разумовский.

8. Акилина Смирнова (монахиня Рафаила).

Будучи купеческой вдовой, она приняла тайный монашеский постриг с именем Рафаила. Не имея возможности навсегда поселиться в монастыре, она все свое внимание направляла на то, чтобы делать целый ряд благотворений для разных монастырей. Но преимущественно она жертвовала средства на устройство и украшение храмов афонского монастыря великомученика Пантелеимона. Кроме того, в сентябре 1879 года Акилина Смирнова подарила свою усадьбу в Москве для размещения там московского подворья Афонского Пантелеимонового монастыря.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".