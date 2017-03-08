Игумен Ватопеда подарил "Закланную" икону Богородицы греческому городу Лариса

Настоятель Ватопедского монастыря игумен Ефрем (Куцу) принял участие в праздничном богослужении по случаю Торжества Православия в городе Лариса (Греция).

Митрополит Ларисский и Тирнавонский Игнатий (Лаппас), по приглашению которого игумен Ефрем прибыл на торжества, поблагодарил настоятеля Ватопеда за приезд и передал свои поздравления по случаю праздника всем монахам-афонитам.

Игумен Ефрем в своей проповеди раскрыл значение икон для православных верующих, а также выразил благодарность владыке Игнатию за приглашение.

Кроме того, игумен Ефрем подарил митрополиту Игнатию список иконы Божией Матери «Закланная», подчеркнув её ценность для афонских насельников монастыря Ватопед.

*** Чудотворный образ Богородицы «Εσφαγμένη», то есть «Закланная», находится в параклисе великомученика Димитрия монастыря Ватопед Святой Горы Афон.

Икона пострадала от руки диакона монастыря Ватопед, когда тот, из-за опоздания на трапезу, остался без ужина. Диакон стал перед образом Божией Матери и начал роптать: «До которого времени я буду служить Тебе, Богородице?.. Трудись, трудись, а за все это нет ничего, даже куска хлеба не дают мне в подкрепление усталых сил моих». С этими словами диакон схватил нож, которым очищал воск с паникадил, и с силой ударил им икону. Из раны в правой щеке Богородицы хлынула кровь, а лик Пречистой Девы побледнел. Монах от ужаса упал на землю.

Поминая несчастного «иконоубийцу», игумен Ватопеда совершил на следующий день всенощное бдение. По молитвам братии через 3 года в сонном видении игумену явилась Богородица и сообщила, что прощает преступника и дарует ему исцеление, но рука его «будет осуждена на втором пришествии Христовом».

Когда по истечении 3 лет, после погребения этого диакона, его могилу вскрыли, то обнаружили, что все его кости светлы, тогда как рука, пронзившая образ, осталась неразложившейся, но смердящей. В воспоминание о чуде и в назидание братии эта рука до сих пор хранится в проволочном киоте за окном в пронартексе храма монастыря Ватопед.

Также известно, что в начале XX в. некий священник, прикладываясь к иконе, по неосторожности или намеренно коснулся раны на щеке Богородицы. Запекшаяся кровь осыпалась на него, и он, едва переступив церковный порог, упал замертво.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", - для "УНИАН-Религии".

По материалам греческих сайтов и других открытых источников.

Фото: pemptousia.gr