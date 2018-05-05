8 изречений афонских святых, которые помогут женщинам

Международный женский день 8 марта - светский праздник, который не отмечает Православная Церковь, но этот день признан в нашем государстве праздничным и выходным. Присоединяясь ко всеобщим поздравлениям в эти дни, мы подготовили изречения подвижников Святой Горы Афон о женщинах, которые будут интересны и мужчинам.

1. Если есть только плотская любовь, то жена, узнав, что, к примеру, спутник её жизни поглядел на другую женщину, плещет ему в глаза серной кислотой и лишает его зрения. А если она любит его чистой любовью, она испытывает за него еще большую боль и тонко, аккуратно старается вновь вернуть его на правильный путь. (Преподобный Паисий Святогорец).

2. Женщина, имея в себе любовь и не направляя её в нужное русло, уподобляется включённому станку, который, не имея исходного сырья, работает вхолостую, трясётся сам и сотрясает других. (Преподобный Паисий Святогорец).

3. Тело женщины может быть более слабым, чем мужское, но у неё есть сильное сердце, и, работая им, она имеет такую выносливость, которая превосходит мужскую силу. (Преподобный Паисий Святогорец).

4. Та, которая не для покрытия и согревания тела употребляет одежду, а для показности и щеголянья изяществом и цветностью их, не только бесплодие души обнаруживает пред теми, кто смотрит на нее, но покрывается и бесстыдством блудническим. (Святитель Григорий Палама).

5. Храни обоняние свое от всякого рода благоуханий, разнеживающих и могущих возбуждать плотские помыслы и движения: не держи их на себе, не намащайся ими и не вдыхай их похотливо и без меры. Все такое прилично женщинам недобрым. (Преподобный Никодим Святогорец).

6. Когда мы видим женщину, некрасивую, в рваных одеждах, увечную, но смиренную, она кажется нам похожей на ангела. Когда же мы видим женщину в красивых нарядах, с драгоценными украшениями, сверкающую, словно солнце, но гордую, бесстыдную, похожую на «фальшивую монету», она кажется нам диаволом и мы отворачиваемся, что бы её не видеть. (Святой Косма Этолийский).

7. А тебе мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие. Господь взошёл на Крест как за тебя, так и за неё. (Святой Косма Этолийский).

8. Когда я был в миру, я постился вместе с матерью. Действительно, ее пример всегда помогал мне в посте, бдении, слезах и плаче. Эта праведная женщина постилась три раза в неделю без растительного масла, принимая пищу только после девятого часа. А по вечерам, часами, на коленях, в темноте с зажженной лампадкой, она молилась, плакала и рыдала, живя при этом в миру, с мужем и детьми. (Старец Ефрем Филофейский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".