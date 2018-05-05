15 изречений преподобного Григория Синаита, для тех, кто учится умной молитве

Православная Церковь вошла во вторую седмицу Великого поста, когда через молитву и пост всех верующих призывает к благодатному единению с Богом. Примером достижения такого единения является преподобный Григорий Синаит, который возродил на Святой Горе Афон практику Иисусовой молитвы. Мы собрали изречения этого афонского святого, которые помогут тем, кто задумывается о сути и важности молитвы и учится этому деланию.

1. Молитва всегда есть движущее внутреннее действие Святого Духа, которое в начале распространяется из сердца как огонь радости, в конце же проявляется как благоухающий свет.

2. Богоугодных деланий три: псалмопение, молитва и чтение, - и рукоделие, если немоществует.

3. С утра нужно, упраздняясь от всего, пребывать в памяти Божией молитвою и сердечным безмолвием.

4. Молитва есть Бог, действующий все во всех, так как едино есть действо Отца и Сына и Святого Духа, вседействующего о Христе Иисусе.

5. Если бы Моисей не получил от Бога жезла силы, то не сделался бы богом Фараону и не казнил бы его и Египет. Так и ум, если не будет иметь в руке силу молитвы, то не возможет сокрушить грех и противные силы.

6. Благодать - есть не только вера, но и действенная молитва.

7. Когда услышишь, как в Писании пророческим словом возглашается: «Жезл Твой и палица - та мя настависта» (Пс. 22, 4), то разумей под этим в нравственном смысле псалмопение и молитву.

8. Начало умной молитвы есть очистительное действо Духа Святого.

9. Мы, подобно херувимам, удостаиваемся беседовать с Иисусом посредством чистой молитвы.

10. Будем заботиться только об одном, чтобы иметь в сердце действие молитвы, которое согревает и радует ум и воспламеняет душу к невыразимой любви Бога и людей.

11. Соломон сказал: утром сей семя твое - разумеется молитвы - и вечером не давай отдыха руке твоей, чтобы молитва, имея случайный перерыв своего постоянства, не лишилась заслуженного жребия.

12. Истинное начало молитвы есть сердечная теплота, которая сжигает страсти непоколебимой любовью к Богу, и вносит в сердце отраду и радость.

13. Свободная от прелести Иисусова молитва, которая ввергает на землю нашего сердца огонь, сопровождается теплотой, который сжигает страсти, как терния, и образует в душе тишину и радость.

14. Начало действа благодати в молитве различно обнаруживается. В некоторых приходит дух страха, который разрушает горы страстей, и сокрушающий камни, - жестокие сердца. В других же является радость. В тех, которые преуспели в молитве, Бог производит тонкое и мирное веяние. Посему Бог говорил Илии на горе Хоривской, что Господь в тонком веянии света, показав совершенство молитвы.

15. Хранение в молитве является величайшим оружием против того, чтобы от радости молитвы не впасть в самомнение, но, избрав себе в удел утешительную печаль, соблюсти себя невредимым.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".