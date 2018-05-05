10 мыслей преподобного Силуана Афонского об истинности православной веры

Православная Церковь 5 марта, в день праздника Торжества православия, завершит первую седмицу Великого поста. Мы подобрали изречения о православной вере преподобного Силуана Афонского, который не только своими наставлениями, но и своей суровой аскетической жизнью доказал истину и глубину Православия.

1. "Велика Божия милость грешному человеку. Господь дает Себя познать, сколь Он милостив, как Он много нас любит. Любовь сия познается от Духа Святого. Вот как в нашей Православной Церкви живет Дух Святой".

2. "Нашей Преславной Церкви дано Духом Святым разуметь тайны Божии, и крепка Она Своею Святою мыслью и терпением".

3. "Душа православного христианина благодатью научена крепко держаться Господа и Его Пречистой Матери, и веселится дух наш, созерцая знаемого Бога".

4. "Блаженны мы, православные, потому что много нас любит Господь, и дарует нам благодать Святого Духа, и в Духе Святом дает нам видеть славу Свою".

5. "Так счастливы и блаженны мы, православные христиане, что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом, Который и веселит наши души. Но Его надо разумно хранить, ибо и за одну плохую мысль Он оставляет душу, и нет тогда с нами любви Божией; нет дерзновения в молитве; нет и крепкого упования, что получим то, чего просим".

6. "Блаженны мы, православные христиане, потому что живем под милостью Божьею. Нам легко воевать: нас Господь пожалел и дал нам Духа Святого, Который живет в нашей Церкви. Нам только та скорбь, что люди не все знают Бога и как много Он нас любит".

7. "Отец Кассиан говорил, что еретики все погибнут. Я не знаю этого, но я верю только Православной Церкви: в Ней радость спасения во Христовом смирении".

8. "О, как жаль тех людей, которые не знают Бога. А мы, православные христиане, счастливы, ибо знаем Бога. Научил нас Дух Святой. Он научает нас и врагов любить".

9. "Иисус Христос любит нас без конца и зовет нас к Себе: «Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы» – в этом наша радость и веселие. Какой же это покой? Покой в Духе Святом, Его же имеют православные христиане, которые исполняют заповеди Божии".

10. "Какая красота рая, нам неизвестно, и побывать там нельзя, потому что душа не смиренна, горделива, и за это Господь не дает знать, что делается на небесах. Но смиренным святым Господь показывал рай, но рассказать ясно, что там, не скажешь. Но Господь сказал: «Царствие внутри вас есть». А внутри садов нет, а Дух Святой есть в православных христианах. Вот мы счастливы – на земле живем, а Царство Небесное в нас".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".