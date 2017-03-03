Великомученик Феодор Тирон: изображение святого в афонских монастырях

Православная Церковь в субботу первой седмицы Великого поста отмечает день памяти святого великомученика Феодора Тирона. Мы собрали изображения некоторых афонских икон и фрагментов настенных росписей монастырей Святой Горы Афон этого удивительного святого, который спас христиан от голодной смерти.

Святой Феодор Тирон был воином в городе Аласия, теперь это современная Турция. Его имя Тирон указывает на воинское звание «новобранец», который нес, как правило, караульную службу.

За отказ принести жертву идолам Феодор был предан истязаниям и осужден на сожжение в 306 году.

Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император Юлиан приказал градоначальнику Константинополя окропить в Великий пост все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью.

Но святой Феодор Тирон явился во сне архиепископу Евдоксию и повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, но, чтобы ели вареную пшеницу с медом – коливо.

В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование великомученику Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста.

В навечерие субботы, в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвященных Даров читается канон великомученику Феодору.

После этого благословляется и освящается коливо, которое раздается всем верующим.

Сегодня в монастырях Святой Горы Афон, традиционно, на приготовленном коливе цветным сахаром изображают икону святого великомученика Феодора Тирона, при этом, в зависимости от монастыря, также добавляют и разнообразные восточные сладости.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».