Великомученик Феодор Тирон: изображение святого в афонских монастырях

15:15, 03 марта 2017
Афон
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Православная Церковь в субботу первой седмицы Великого поста отмечает день памяти святого великомученика Феодора Тирона. Мы собрали изображения некоторых афонских икон и фрагментов настенных росписей монастырей Святой Горы Афон этого удивительного святого, который спас христиан от голодной смерти.

Великомученик Феодор Тирон. Монастырь Дионисиат. Афон XI век.

Православная Церковь в субботу первой седмицы Великого поста отмечает день памяти святого великомученика Феодора Тирона. Мы собрали изображения некоторых афонских икон и фрагментов настенных росписей монастырей Святой Горы Афон этого удивительного святого, который спас христиан от голодной смерти.

Великомученики Феодор Тирон и Феодор Стратилат. Икона. Монастырь святого Павла. Афон. XVII век.

Святой Феодор Тирон был воином в городе Аласия, теперь это современная Турция. Его имя Тирон указывает на воинское звание «новобранец», который нес, как правило, караульную службу.

Великомученик Феодор Тирон. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Монастырь Дионисиат. Афон. 1547 год.

За отказ принести жертву идолам Феодор был предан истязаниям и осужден на сожжение в 306 году.

Великомученик Феодор Тирон. Икона. Монастырь Пантократор, Афон. XVI век.

Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император Юлиан приказал градоначальнику Константинополя окропить в Великий пост все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью.

Но святой Феодор Тирон явился во сне архиепископу Евдоксию и повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, но, чтобы ели вареную пшеницу с медом – коливо.

Великомученики Феодор Тирон (справа) и Феодор Стратилат (слева). Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви святого Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.

В память этого события Православная Церковь ежегодно совершает празднование великомученику Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста.

Мучение святого Феодора Тирона. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Монастырь Дионисиат. Афон. 1547 год.

В навечерие субботы, в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвященных Даров читается канон великомученику Феодору.

После этого благословляется и освящается коливо, которое раздается всем верующим.

Великомученик Феодор Тирон. Мануил Панселин. Фреска церкви Успения Богородицы в Протате. Афон. Начало XIV в.

Сегодня в монастырях Святой Горы Афон, традиционно, на приготовленном коливе цветным сахаром изображают икону святого великомученика Феодора Тирона, при этом, в зависимости от монастыря, также добавляют и разнообразные восточные сладости.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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