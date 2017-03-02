В Сербии проходит фотовыставка афонского монастыря Хиландар

В гимназии «Велько Петровича» города Сомбор (Сербия) проходит персональная выставка фотографий на холсте художника Райко Р. Каришича, которая посвящена монастырю Хиландар Святой Горы Афон.

Экспозиция уникальных святогорских фотографий проходит при поддержке мэра города Сомбор Душанки Голубович. На фотовыставке представлено 20 фотографий, каждая из которых представляет собой особый вид Хиландарского монастыря. Напомним, фотограф Райко Р. Каришич родился в 1952 году в Сербии.

Он является кандидатом мастера фотографии фотоассоциации Сербии и Черногории. У него было более 60 персональных выставок. Автор 97 книг и фото монографий, а также 21 монографии церквей и монастырей Сербской Православной Церкви. В области искусства и прикладной фотографии он получил десятки наград.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

По материалам сербских сайтов gimnazijaso.edu.rs, 025info.rs.