Мысли афонских святых и старцев для тех, кто готовится к исповеди

«Душа, которая оставила покаяние, или невоздержанная, или любит осуждать людей, не может избавиться от бесовских козней и освободиться от плохих помыслов. (Преподобный Силуан Афонский).

***

«Cлава Господу, что Он дал нам покаяние, все мы спасаемся покаянием; не спасутся только те, которые не хотят покаяться; и много я плачу, жалея их. Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться – и Господь простит, и будет тогда радость и мир на душе». (Преподобный Силуан Афонский).

***

«Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, но покаянием достигли Царства Небесного. И все, кто приходит туда, приходят через покаяние, которое даровал нам Милостивый Господь Своими страданиями». (Преподобный Силуан Афонский).

***

«Знает душа моя милость Бога к грешному человеку, и истину пишу пред лицом Божиим, что все мы, грешные, спасемся и ни одна душа не погибнет, если покаемся, ибо Господь так благ по естеству, что невозможно описать никакими словами». (Преподобный Силуан Афонский).

Человек очищает себя путем исповеди и покаяния

«Господь дарует наследие Царства тем, которые добродетели запечатлели любовью; либо своей безупречной жизнью к ней притекли, либо чрез покаяние нашли в ней убежище; первых из них я именую «сынами», как хранителей таинственного возрождения от Бога; вторых же – называю «наемниками», как, благодаря многим слезам покаяния и смирения, которые вновь получили благодать, как бы некую плату (за их труд)». (Святитель Григорий Палама).

***

«Вера приносит пользу, если кто живет по совести и очищает себя, путем исповеди и покаяния, и заветы, сделанные им с Богом при божественном Крещении, проводит в дело; если же ослушается совести и отвергнет заветы, вера такого человека становится неверием». (Святитель Григорий Палама).

***

«Покаяние является началом и серединой и концом христианского образа жизни». (Святитель Григорий Палама).

Вычистить себя от мусора нужно посредством исповеди

«Во время исповеди несут ответственность и кающийся, и духовник. В деле руководства души очень помогает духовная свобода. То есть духовник, руководя душами людей, должен ориентироваться на то, что говорят святые отцы, а не на то, что предписывает кто-то еще. Он должен действовать с рассуждением, в соответствии с падением человека и его покаянием». (Преподобный Паисий Святогорец).

***

«Чтобы ощутить внутренний покой, необходимо вычистить себя от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. Открывая свое сердце духовнику и исповедуя ему грехи, человек смиряется. Таким образом, ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет Благодать Божия и он становится свободным». (Преподобный Паисий Святогорец).

***

«Нынешние люди удалились от своих духовников, и их задушили помыслы и различные страсти. Они ходят на исповедь к психиатрам. Принимают таблетки, чтобы забыть о проблемах, которые их тревожат. Едва прошло немного времени – и проблема снова возникает, и опять то же самое. Делаются те же действия. Тогда как, если бы всякий привел себя в порядок внутренне, он спал бы, как овечка, и не глотал таблеток». (Преподобный Паисий Святогорец).

***

«Покаяние и исповедь – вот что нужно сегодня. Мой неизменный совет людям: кайтесь и исповедайтесь, чтобы диавол был лишен прав, а вы прекратили подвергаться внешним бесовским воздействиям. Чтобы люди поняли и покаялись, им требуется встряска. К примеру, человек исповедается в том, что совершил прелюбодеяние. Духовник читает над ним разрешительную молитву, накладывает на него епитимию и на этом останавливается. Но духовник должен помочь ему понять, что зло не заключалось лишь в прелюбодеянии. Кающийся должен осознать, что, сделав это, он стал преступником, разрушил две семьи». (Преподобный Паисий Святогорец).

После покаяния причащайтесь Святых Тайн

«Даже если тебя простили все духовники, патриархи, архиереи и весь мир, ты все равно не будешь прощен, если не покаешься на деле». (Равноапостольный Косма Этолийский).

***

«А мы сами, христиане, каковы: праведны или грешны? Если праведны, то триблаженны и счастливы. Если грешны, пришло время покаяться, перестать творить зло и начать творить добро, ибо ад ожидает нас. Когда же нам покаяться? Не завтра и не послезавтра, а сейчас же, ибо не знаем, что нас завтра ожидает». (Равноапостольный Косма Этолийский).

***

«Очисти душу слезами покаяния, прежде чем приступать к Святым Тайнам, как отмываешь одежду от грязи, прежде чем её надеть. Если поступаешь так, то ты воистину выше Ангелов, и я недостоин даже поцеловать твои ноги». (Равноапостольный Косма Этолийский).

***

«После искреннего Покаяния часто причащайтесь Святых Тайн, так как смерть подкрадывается незаметно, как вор, и мы не знаем, что с нами случится до завтра, – она может прийти внезапно. Что с нами тогда станется? Непокаявшийся человек подобен некрещёному и не сможет спастись. А если кто-то умер после исповеди, даже если не успел причаститься, имеет надежду на спасение. Но, если не исповедовался, сколь бы раз он ни причастился, нет ему от этого никакой пользы». (Равноапостольный Косма Этолийский).

Опять согрешишь – опять покайся

«И на мгновение одно не оставляй в сердце греха не исповеданным Господу и не очищенным пред Ним сердечным покаянием. Опять падешь – и опять то же сделай; и хотя бы тебе многократно пришлось погрешить, столько же раз и очищай себя пред Господом». (Преподобный Никодим Святогорец).

***

«Необходимо, чтоб на душе не лежало ни одного греха, не очищенного покаянием; и если во время труда молитвенного сделаешь что, смущающее совесть, спеши очиститься покаянием, чтобы мог ты дерзновенно воззревать к Господу». (Преподобный Никодим Святогорец).

Не затягивай с исповедью

«Если совершил грех, сразу же иди к священнику, ибо Священная Книга говорит: «Сколько б раз ты ни упал, вставай!». То есть, сколько раз ни случится тебе согрешить, не затягивай с исповедью». (Старец Дионисий Игнат).

***

«Чтобы никто не смел когда-нибудь пойти причащаться не исповедавшись. Многие молитвы, которые читает священник, имеют благодать Святого Духа от Бога, ибо так устроил Благой Отец Небесный, чтобы прощалась вся мелочь, которая у тебя была. Ты говоришь, какие еще грехи у тебя были, все, что ты припомнишь, и так приступаешь к Божественным Тайнам. Ибо Святые Тайны – это огонь сжигающий, они сжигают все грехи, все беззакония и все злые помыслы, но если ты беспечен, существует опасность, что они сожгут и тебя. (Старец Дионисий Игнат).

Для очищения внутренней скверны нужна епитимия

Святые чувства сокрушения и болезнования сердечного о грехах даром не приходят: надо потрудиться, поискать эту драгоценность, почаще уединяться в свою комнатку и там, пред ликом распятого Спасителя и Пречистой Его Матери, поминая грехи свои, понуждать себя к покаянию и сокрушению сердечному. (Старец Арсений Афонский).

***

О себе всегда должно думать, до самого исхода души из тела, что мы великие пред Богом грешники и спасаемся единственно покаянием, милосердием Божиим и Его крестными ради нас заслугами, а иначе, подобно фарисею, все потеряем. Это самая опасная из всех диавольских сетей. Как только человек станет исправляться в жизни, то искуситель внушает ему, что он уже святой стал, и указывает ему на других, греховно живущих. Этот злой недуг именуется в духовной жизни самомнением. (Старец Арсений Афонский).

***

Если не хочешь от духовного отца потерпеть епитимию, что всячески неизбежно для очищения внутренней скверны, то будешь терпеть от бесов по исходе души. (Старец Арсений Афонский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».