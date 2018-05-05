Роман Карпенисийский: афонский мученик, который привязал к своему поясу собаку

Православная Церковь 1 марта вспоминает страдания преподобномученика Романа Карпенисийского.

Святой Роман родился в Карпениси, в Греции. С раннего детства он оставался безграмотным. Отправившись в Иерусалим, преподобномученик посетил монастырь святого Саввы Освященного, где много узнал о мучениках за христианскую веру. Вскоре он сам решил совершить подвиг мученичества. Придя в Фессалоники, святой смело испо-ведал перед турецким судьей веру в Иисуса Христа. Не терпя такого дерзновения, судья велел бить его без пощады: турки, принуждая святого Романа отречься от Христа, изрезали ему щеки. Кроме того, судья приговорил святого Романа к сечению мечом.

Капитану галер для корабельной службы нужен был гребец. Он стал просить у судьи святого Романа, говоря, что это наказание для него будет еще жесточе – на галере он будет мучиться всю свою оставшуюся жизнь. Капитан, взяв святого Романа, обрил ему бороду и волосы, приковал к галере, заставив грести веслом. Через некоторое время христиане выкупили преподобномученика из рабства и отправили на Святую Гору Афон.

Поселившись в Кавсокаливском скиту, неподалеку от Великой Лавры, святой Роман посетил отшельника преподобного Акакия Кавсокаливита, который после бывшего ему видения постриг Романа в великую схиму и благословил святого принять мученический венец.

Прибыв в Константинополь, святой Роман, поймав одну из бегавших там собак, привязал к своему поясу и стал таскать ее посреди базара. Турки, видя такое действие, спросили его: «Зачем таскает он собаку?». Будущий мученик отвечал им: «Чтобы кормить ее, как христиане кормят вас!». Разгневанные таким ответом, мусульмане начали его бить, а потом представили к визирю, слыша из уст мученика те же слова, отправил его на мучение.

Святого бросили в сухой колодезь, куда обыкновенно бросают убийц, и продержали там 40 дней, не давая ему ни пищи, ни пития. Потом, вынув, мученика Романа 1 марта 1694 года (по новому стилю) обезглавили. Тело мученика было выкуплено за 500 серебряных монет одним английским капитаном и перевезено в Англию. Но одному из христиан удалось омочить в крови святого мученика плат, который и доныне находится на Афоне в Дохиарском монастыре.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».