Афонские святые, память которых празднуется в марте
15:51, 01 марта 2017Афон
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Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю)/
Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю):
1 марта – преподобномученика Романа Карпенисийского.
8 марта – преподобного Дамиана Есфигменского (малый панигир монастыря Есфигмен) и преподобномученика Дамиана Нового.
12 марта (2-я неделя Великого поста) – святителя Григория Паламы.
14 марта - преподобного Агапия Ватопедского.
15 марта - преподобного Иоакима Итакийского.
18 марта – святого мученика Иоанна Болгарина.
22 марта – святых 40 мучеников Севастийских (главный панигир монастиря Ксиропотам).
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».
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