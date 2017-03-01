Афонские святые, память которых празднуется в марте

15:51, 01 марта 2017
Афон
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Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю)/

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Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю): 

1 марта – преподобномученика Романа Карпенисийского. 

8 марта – преподобного Дамиана Есфигменского (малый панигир монастыря Есфигмен) и преподобномученика Дамиана Нового. 

12 марта (2-я неделя Великого поста) – святителя Григория Паламы.

14 марта - преподобного Агапия Ватопедского. 

15 марта - преподобного Иоакима Итакийского. 

18 марта – святого мученика Иоанна Болгарина.

22 марта – святых 40 мучеников Севастийских (главный панигир монастиря Ксиропотам).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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