Афонские святые, память которых празднуется в марте

Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю)/

Афонские святые, память которых празднуется в марте (по новому стилю): 1 марта – преподобномученика Романа Карпенисийского. 8 марта – преподобного Дамиана Есфигменского (малый панигир монастыря Есфигмен) и преподобномученика Дамиана Нового. 12 марта (2-я неделя Великого поста) – святителя Григория Паламы. 14 марта - преподобного Агапия Ватопедского. 15 марта - преподобного Иоакима Итакийского. 18 марта – святого мученика Иоанна Болгарина. 22 марта – святых 40 мучеников Севастийских (главный панигир монастиря Ксиропотам). «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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