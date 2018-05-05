Изречения афонских святых и старцев для тех, кто соблюдает Великий пост

Подвизайтесь в воздержании от пищи, в земных поклонах, в молитвах, в трудах сердца и ума, ибо этот труд во имя Божие свят и получит многократное воздаяние от Господа, ведь за него человек удостаивается венца чести и славы. Бесы особенно боятся поста, ибо пост изгоняет их". (Старец Ефрем Аризонский).

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"Святые отцы непременно любое свое дело во имя Божие начинали с поста. Они верили в великую силу поста, утверждая, что Святой Дух не осеняет человека с полным желудком. Однако любой христианин, жаждущий очищения, должен начать с основ, которыми являются пост, молитва и трезвение. Совмещая пост, молитву и трезвение, человек восходит к высшим ступеням духовного совершенства". (Старец Ефрем Аризонский).

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"Не стоит совершать ничего выше нужного, ибо мера нужна во всем, поскольку без меры не будет и пользы. Следовательно, пост свят, но он лишь средство. И потому мы устанавливаем его для себя сообразно с указаниями духовника и нашими телесными и душевными силами. Достаточно иметь благое намерение. Ибо, по словам святого Василия Великого, существует такое большое различие между телесной выносливостью разных людей, как между железом и сеном". (Старец Ефрем Аризонский).

Если сможешь попоститься, принесёшь своей душе пользу

"Звёздам на небе и песку морскому равны числом и мужи и жены, которые в миру жили благоразумно и целомудренно, постились, молились, раздавали милостыню, совершали добрые дела – всё из любви к Святой Троице. Они и земную жизнь прожили хорошо и наследовали вечную радость Царствия Божия". (Святой Косма Этолийский).

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"Когда человек кается, молится и постится, диавол опаляется и уходит от него". (Святой Косма Этолийский).

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"Нужно поститься в дни долговременных постов, особенно в Великий пост, как нам предписали святые отцы Церкви, просвещённые Духом Святым. В своих писаниях они велели нам поститься, смирять тело и умерщвлять страсти, подобные опасным диким зверям. Опять же, питаясь умеренно, мы без труда сможем прожить, а когда много едим, то и расходы у нас большие". (Святой Косма Этолийский).

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"Тот, кто постится строго первые три дня Великого поста, получит для своей души награду. Но делать так надо, соизмеряясь со своими силами, я не говорю это о тех, кто не может. И один день или два, если сможешь попоститься, принесёшь своей душе пользу". (Святой Косма Этолийский).

Будь мудр и рассудителен

"Будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов – постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы и без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия – средина между самоугодливою поблажкой плоти и безжалостным измождением ее без крайней к тому нужды. Средину сию ищи опытом и делом, а не теорией и в правило при сем возьми постепенность, идя снизу кверху". (Преподобный Никодим Святогорец).

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"Преподобные отцы постом, бдением, коленопреклонением, воздержанием и другими подвигами освободившись от страстей, открыли и естественный способ возвращения ума в сердце, чтобы легче и быстрее очистить человеку и ум, и сердце и таким образом сделаться способным вместить сверхъестественную благодать Божию". (Преподобный Никодим Святогорец).

Если будем тщеславиться, то будем подобны бубну

"Тело иссушить постом можно скоро, но душу смирить так, чтобы она постоянно была смиренна, нелегко, и не скоро возможно. Мария Египетская 17 лет боролась со страстями, как с дикими зверями, и только тогда обрела покой; а ведь тело она иссушила скоро, потому что в пустыне ей нечем было питаться". (Преподобный Силуан Афонский).

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"Чтобы сохранить смирение, надо умертвить плоть и принять Христова Духа. Святые имели крепкую брань с бесами, и победили их смирением, молитвою и постом". (Преподобный Силуан Афонский).

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"Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может иметь он мира душевного". (Преподобный Силуан Афонский).

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"Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если при этом будем тщеславиться, то будем подобны бубну, который гремит, а внутри пустой". (Преподобный Силуан Афонский).

Если человек здоров, он должен поститься

"Если кто-то болен, то он имеет оправдание есть скоромное в пост – общие правила на него не распространяются. Если кто-то съел в пост скоромное не по болезни, а по духовной немощи, то он должен просить: «Прости меня, Боже мой», – он должен смириться и сказать «согреших». Такого человека Христос не станет казнить. Однако если человек здоров, то он должен поститься. А тот, кто безразличен, все равно ест все, что хочет, и его ничего не волнует". (Преподобный Паисий Святогорец).

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"Если человек держит в себе злой помысел о ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал – посты, бдение или что-то еще, – всей пойдет насмарку. Чем поможет ему аскеза, если он не борется против злых помыслов, но принимает их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд от грязного масляного отстоя, пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло? Зачем он смешивает чистое с нечистым и делает чистое ни на что не годным?" (Преподобный Паисий Святогорец).

Великий пост действует как рентген

"В период поста часто случаются искушения, испытания, конфликты и падения. Они происходят не случайно, а для того, чтобы мы стали более зрелыми духовно, пришли в равновесие и смирились. Не будем забывать, что жизнь каждого христианина – это крестный путь на Голгофу. Без распятия не бывает и Воскресения. Великий Пост это прекрасная возможность подготовиться и встать на светлый путь восхождения. Великий пост стоит на двух ногах: молитве и воздержании. Но молитва и пост без смирения и любви не принесут никакого плода". (Старец Моисей Святогорец).

"Великий пост действует как рентген, как фотоаппарат, как зеркало. Мы, в некоторой степени, боимся его, так как он открывает наше истинное неприглядное духовное состояние". (Старец Моисей Святогорец).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».