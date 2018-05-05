5 наставлений афонского старца Никодима Карульского о Великом посте

Тридцать три года тому назад скончался насельник Святой Горы Афон, известный старец Никодим Карульский. Мы собрали 5 наставлений о Великом посте этого удивительного афонского схимонаха, который с помощью усердной молитвы сумел перенести все тяжести самого строгого Афонского отшельничества.

1. Слава Богу, опять дождался святого Великого Поста и с Божией помощью вступил в подвиг спасительного поприща говенья и молитвы. Всюду кругом тихо и спокойно, все работы и заботы теперь на время прекратились и все внимание обращено на душевное устроение. Да поможет Бог благополучно переплыть, кажущуюся мне страшной сию пучину святой Четыредесятницы, с пользой для души своей, также в благодушном терпении достигнуть светлого торжества Христова Воскресения.

2. Есть два рода иноческого делания. Первое – для укрощения страстей. Оно состоит в посте, бдении, коленопреклонении и прочих подвигах внешних. А другое – для очищения ума и сердца от нечистых мыслей, которое совершается строгим вниманием, с непрестанною сердечною молитвою к Господу Иисусу Христу.

3. Как свидетельствуют очевидцы, с 77 лет и до конца своей жизни старец Великим постом по 40 дней не принимал никакой пищи.

4. Да, миряне уж и не постятся. Поел мяса, а следующий день причащаться хочет... Убеждать надо согрешаете вы, и я с вами согрешаю, если вам разрешаю приступить к Тайнам Христовым. Ну что ж, каемся Богу, что согрешаем. И другой раз, когда будешь причащаться, смотри, приготовься. На сей раз уж я тебе прощаю, Бог простит. А другой раз попостись и тогда причащайся.

5. Запись в дневнике старца на святую Четыредесятницу в 1944 году: «Имя Божие для молящегося бывает или хлебом сладким или твердым камнем. Когда Господь дает молитву верующему, тогда имя Господне бывает приятным хлебом мягким и сладким. И насыщаясь им, молящийся обо всем ином забывает. А когда у молящегося имя Божие бывает твердым камнем, тогда он молитвой не насыщается, а тяготится ею и скорее бросить готов ее, ища другой пищи себе и с приятностью питается ею во отраву для себя».

Напомним, что схимонах Никодим Карульский родился в 1884 году. Придя на Святую Гору Афон, он поселился в скиту Фиваида Пантелеимоновского монастыря. Вскоре по благословению преподобного Силуана Афонского он перешел на Карулю (пещеры и кельи, которые находятся на обрывистых скалах в самой южной части Горы Афон и подчиняются Великой лавре), где в самых суровых погодных условиях подвизались пустынножители. Здесь он пребывал до своей кончины в 1984 году, прожив 100 лет.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».