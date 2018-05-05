Преподобный Иларион Грузин – афонский монах, который спас Святую Гору от разорения

Православная Церковь и насельники Святой Горы Афон, 27 февраля, отмечают день памяти преподобного Илариона Грузина.

Преподобный Иларион Грузин (Канчавели) родился в 1776 году. Мальчика в 6 лет посвятили Богу, так как известному грузинскому старцу Стефану было откровение, что если этого не сделать, то малыш умрет, а мать святого станет неплодной. Родители отдали его старцу Стефану, который обучил ребенка чтению Священного Писания и воспитал будущего святого в молчании, воздержании и молитве.

В 18 лет он перешел в монастырь Табакини (Грузия). Но вскоре его отец перевез в Кутаиси и отдал на службу в царский дворец. По настоянию имеретинского царя святого Соломона II будущий преподобный Иларион женился и принял сан пресвитера, став придворным духовником и царским советником.

По совету архимандрита афонского монастыря Иверон, святой Иларион отправился на Святую землю. Однако в Константинополе Иерусалимский патриарх Поликарп посоветовал ему до Великого поста пожить на Афоне. Скрыв свое происхождение и сан, он под видом бедного инока пришел на Святую Гору и поступил в монастырь Дионисиат, где по благословению игумена Стефана исполнял наиболее тяжелые работы. А именно: колка дров, ношение воды, а также трудился в виноградниках. В 1821 году в период Великого поста он принял монашеский постриг.

Однажды один монах зашел в келью к отцу Илариону, где увидел его документы - паспорт и турецкий фирман. Игумен потребовал принести их, и один из монахов смог прочесть фирман. Так в монастыре узнали об иерейском сане святого Илариона, но подвижник упросил братию скрыть это.

Преподобный Иларион попросил разрешения игумена Дионисиата сходить в Иверский монастырь за грузинскими книгами, потому что не знал греческого языка, поэтому не мог читать Священное Писание. В Ивероне его узнал архимандрит, с которым он познакомился в Москве. Игумен Иверского монастыря удерживал его в обители 3 дня и упрашивал остаться у них, но Иларион отказался.

Весть о царском духовнике быстро обошла весь Афон, и в Дионисиате его уже встречали как старца. Игумен Стефан уговаривал преподобного Илариона взять на себя послушание духовника, а братия не позволяла ему заниматься тяжелой работой. Тогда святой Иларион Грузин оставил монастырь и поселился в пустыни.

Во время греческого национально-освободительного восстания 1821-1829 годов, он с некоторыми другими монахами-добровольцами отправился к турецкому правителю Фессалоник Абдул Робут-паше, который с многочисленным войском расположился в Крумице близ границ Афона. Благодаря заступничеству преподобного Илариона, паша отказался от разорения Афона и покинул Святую Гору.

Вскоре преподобный Иларион перебрался в пещеру близ Дионисиата, где подвизался 2,5 года. Затем в пещерах Катунаки он в безмолвии провел еще 3,5 года, употребляя в пищу только травы, коренья и каштаны.

Однажды некий монах собирал близ пещеры старца Илариона улитки. Обнаружив в ней изнемогшего от болезней и голода старца, монах отдал ему улиток и рассказал о подвижнике в ближайших скитах Горы Афон. После этого монахи стали приносить ему пищу и обращаться за духовными советами. Стесненный значительным числом посетителей, преподобный Иларион ушел в затвор, укрывшись в башне Нового скита, где провел около 3 лет. Ему раз в 15 дней приносили сухари и воду.

После затвора, он перешел в Иверский монастырь, где прожил 6 месяцев. Здесь он занялся разборкой грузинских книг и составил 1-й каталог грузинской библиотеки.

По словам святого Илариона, он нашел истинное безмолвие в иверской кельи апостола Иоанна Богослова, где подвизались другие грузинские монахи. По просьбе монахов он также стал принимать исповедь в Свято-Пантелеимоновском монастыре Афона. В скором времени он перебрался в построенную для него келью святых Архангелов, а в 1843 году перешел в дионисиатскую келью апостола Иакова, брата Господня, где принимал приходящих за духовным советом. Его стали называть «духовником духовников Афона».

В 1862 году святой Иларион поселился в кельи Киево-Печерских преподобных Пантелеимоновского монастыря. Здесь он ночь проводил в бдении, утром служил утреню и литургию, днем занимался плотничеством, соблюдал строгий пост – пищу варил только в субботу и воскресенье, остальное время обходился сухоядением. Старец спал 2 часа в сутки: один час – стоя, а второй – сидя на полу.

Преподобный преставился 27 февраля 1864 года (по новому стилю). 25 мая 1867 года благоухающие мощи святого Илариона Грузина были раскрыты и упокоены в скиту Малой святой Анны. 17 октября 2002 года Священный Синод Грузинской Православной Церкви причислил старца Илариона к лику святых.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».