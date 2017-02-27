Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 16 апреля - праздника Воскресения Христова.

Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 16 апреля - праздника Воскресения Христова.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", обязательность Великого поста для всех христиан была закреплена 69-м Апостольским правилом.

Период этого строгого и длительного поста установлен Православной Церковью в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне. Также в давние времена все те, кто готовились к таинству Крещения, постились перед Пасхой 40 дней.

В постановлениях Вселенских соборов и у святых отцов есть упоминания о том, что христиане, которые не придерживались Великого поста, могли быть отлучены от Церкви на некоторый срок. Согласно уставу Православной Церкви, во время Великого поста с понедельника по пятницу можно есть один раз в день постную пищу без масла, например, хлеб, овощи.

В субботу и воскресенье разрешается вареная пища с растительным маслом. По традиции, на сэкономленные средства христианине творят дела милосердия, на которые идет денежная разница между скоромной и постной пищей.

На практике, все вопросы, связанные с соблюдением поста, православные христиане решают со своим духовником. Соблюдение Великого поста - это не только отказ от скоромной пищи.

Пост - это время для отказа от вредных привычек, греховных мыслей и развлечений. Во время Великого поста важно чаще молиться, посещать богослужения в храме, приносить покаяние за свои грехи.

В православных храмах в течение первых четырех дней Великого поста вечером читается канон преподобного Андрея Критского, который призывает христиан к покаянию.

Великий 40-дневный пост продолжается до праздника Входа Господня в Иерусалим, Вербного воскресенья. Вхождением Иисуса Христа в Иерусалим начался Его крестный путь на Голгофу – эти события Церковь вспоминает в дни Страстной седмицы. Строгий пост также положен в течение Страстной недели, предшествующей Пасхе.

Особенно строго постятся афонские монахи. Сегодня они не едят и отказываются от воды. Многие постятся так в течение трех дней. Но прежде всего Великий пост для монахов - сугубая молитва и покаяние, а также участие в почти круглосуточных богослужениях.