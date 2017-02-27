Сербский шахтер разместит макет афонского монастыря Хиландар в своем собственном дворе

Сербский шахтер Миленко Илич 15 апреля готовится открыть уникальный музей миниатюр сербских монастырей в своем собственном дворе.

Как сообщают сербские СМИ, в этом году среди множества обителей, автор макетов планирует разместить и детальный макет Хиландарского монастыря Святой Горы Афон.

Музей под открытым небом находится в Сербии в километре от города Деспотовац в направлении Ресавской пещеры. Впервые парк монастырских миниатюр Сербии был открыт еще в 2009 году. С этого времени музей посетили около 25 тыс туристов со всего мира. Коллекция миниатюр в 2016 году насчитывала 25 экспонатов, в масштабе 1:17, но с каждым годом авторская коллекция пополняется новыми сербскими монастырями.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

По материалам сербских ресурсов

http://www.rasen.rs/2017/02/srpski-manastiri-na-jednom-mestu-muzej-na-otvorenom/#.WLA-elWLSUl

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/foto-tehnika-srednjovekovnih-majstora-kako-je-milenko-sacuvao-srpske-manastire-clanak-2693751