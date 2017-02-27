В Хиландарском монастыре в этом году завершат восстановление древнейшего здания, пострадавшего в огне

На Святой Горе Афон в монастыре Хиландар продолжаются ремонтные работы по восстановлению сгоревших от пожара 2004 года корпусов.

Планируется, что в этом году будет завершено строительство Белого корпуса конца XVI века, который наиболее пострадал от огненной стихии. Характерно, что все существенные элементы этого здания будут максимально сохранять свой первозданный, оригинальный вид. Кроме того, после завершения реконструкции Белого корпуса будут проведены ремонтные работы по восстановлению зданий юго-западной части монастыря, которая включает в себя реконструкцию разрушенных Dohijа (подвала), Igumenarijа (келии игумена) и столовой короля Милютина.

Как сообщает Министерство культуры и информации Сербии, на реконструкцию сербских монастырей в 2017 году правительством было выделено 70 миллионов динаров, большая часть которых пойдет на восстановление Хиландара.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 марта 2004 года в монастыре Хиландар произошел пожар, уничтоживший половину монастырских построек. Божией милостью, никто из насельников Хиландарского монастыря не пострадал.

Справка: 1 евро – около 123 динар.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".