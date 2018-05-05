Святая Гора Афон: чудо от иконы Божией Матери "Скоропослушница" с новорожденной девочкой

Много чудес совершает Богородица в жизни людей, которые полагаются на Ее помощь при решении своих проблем.

После обнародования чуда с молодым человеком из Скопье, который перед иконой Божией Матери Скоропослушница в монастыре Дохиар на Афоне был немой с детства и заговорил, приходит много извещений о спасительном вмешательстве иконы Богородицы "Скоропослушница" при различных жизненных обстоятельствах.

Один из случаев, относящихся к быстрому и спасительному вмешательству Богородицы, имеет отношение к молодой матери из северной части Греции, Эпира. Это 37-летняя Екатерина, которая живет в городе Арте, она мать двоих детей.

Молодая мать обнародовала случай, который произошел в ее семье после Рождества.

В Арте есть икона Богородицы "Скоропослушница", привезенная из Афона, перед которой Екатерина всегда зажигала свечу и молилась о заступничестве.

Одиннадцать лет у нее не было детей, и тогда Екатерина попросила Богородицу Скоропослушницу помочь ей забеременеть, и пообещала, если родится девочка, назвать в честь Нее - Марией. Молитва была услышана, но родился мальчик, которого назвали Георгием - в честь отца Екатерины. Ровно через 19 месяцев родилась девочка. Мать не забыла своего обещания Богородице, но назвала девочку Василики - в честь свекрови.

Однако, если первый ребенок родился легко и без осложнений, второго она рожала в роддоме в Салониках, ей сделали кесарево, занесли микробы и девочка была в реанимации при смерти. Духовные братья Екатерины связались с монастырями Архангела Михаила на острове Тасос и с Дохиаром на Афоне, и передали ей, чтобы она срочно сама окрестила ребенка.

Обратившись с молитвой к Богородице Скоропослушнице, она попросила Ее исцелить девочку, потом со словами «Крещается раба Божия Мария во имя Отца и Сына и Святого Духа» трижды перекрестила младенца, и снова просила Богородицу о помощи. Поскольку девочка была больна, она не могла ее поднимать.

С этих пор все изменилось. Уже через неделю они с ребенком были дома в Арте. И сейчас ее здоровью не грозит опасность. Девочка здорова благодаря Божьей Матери Скоропослушнице. Врачи тоже говорят об этом случае как о чуде.

При общении с игуменом монастыря Дохиар Григорием Екатерина выразила свою глубокую признательность Богородице и огромную благодарность братии монастыря за их молитвы. Со своей стороны, старец Григорий сказал ей, что теперь главное окрестить ребенка с именем Мария.

Сейчас Екатерина мечтает, чтобы крестил Марию сам игумен Григорий в подворье Дохиарского монастыря в Салониках в Сохо. А муж Екатерины часто совершает паломнические поездки на Афон в монастырь Дохиар.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».