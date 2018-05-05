Уникальные афонские иконы с дарственными надписями представлены на выставке в Киево-Печерской лавре

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры до 20 апреля продолжается выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой представлены редкие старинные списки афонских чудотворных образов XIX - начала ХХ века, дарственные надписи которых свидетельствуют о том, что они были присланы со Святой Горы.

Фотокопии двух икон - Богородица «Достойно есть» и «Святой великомученик Пантелеимон», которые были присланы в 1865 году из Пантелеимонова монастыря с благословением от Святой Горы для храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Киево-Печерской лавры.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина подробно рассказала об истории этих уникальных икон.

«Они пришли на имя иеромонаха Агапита (Милованова), смотрителя лаврского странноприимного двора, стараниями которого была устроена церковь. Икона Богородицы «Достойно есть» является списком чудотворного афонского образа, который сейчас находится в соборном храме Кареи. На второй иконе, под образом святого Пантелеимона, изображена раздача им хлеба бедным и нищим. Это своего рода напоминание об обычае афонских отшельников раздачи милостыни бедным перед воротами Пантелеимонова монастыря», - рассказывает Елена Лопухина.

Также она сообщила о том, что заказчиком иконы был Киево-Печерский старец Агапит (Милованов). Он некоторое время подвизался на Афоне и продолжил традиции афонского милосердия в Киево-Печерской лавре, осуществляя много благодеяний, явных и тайных.

Эти парные иконы представляют интерес как образец так называемого афоно-русского стиля иконописи, сформировавшегося в середине XIX века.

«Как отмечал академик Никодим Кондаков, произведения мастеров иконописцев Пантелеимонова монастыря счастливо объединили в себе художественное впечатление и духовное влияние на душу человека. Миловидность иконных ликов, гладкая, почти эмалевая, живописная поверхность отличают иконы, которые писались в иконописной мастерской Пантелеимонова монастыря. Идеально ровный красочный слой, без каких-либо следов кисти, создавался в процессе наложения многочисленных тонких слоев краски. Такая живописная техника требовала от иконописца особой тщательности исполнения», - отмечает Елена Лопухина.

Постоянным местом пребывания образов является храм Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана. На выставке «Благословение Святой Горы Афон» представлены изображения икон, сами же оригиналы находятся в храме.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года и продлится до 20 апреля. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».