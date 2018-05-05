Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: реликвии Свято-Ильинского скита

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сейчас проходит выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой, среди прочих, представлены реликвии Свято-Ильинского скита, который в прошлом населяли монахи из Украины.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина рассказала о связи афонской обители с Украиной и о представленных реликвиях.

«Основатель скита - преподобный Паисий Величковский, уроженец Полтавы, жил на Афоне с 1746 по 1763 год. Великим делом жизни старца Паисия стал перевод на славянский язык творений святых отцов под названием «Добротолюбие». На выставке представлен один из томов современного репринтного издания. Одна из святынь Свято-Ильинского скита - икона XVII века Богородица «Млекопитательница», список которой можно увидеть на выставке. Икона предоставлена одесским Свято-Ильинским монастырем», - рассказала Елена Лопухина.

Как отметила научный сотрудник, Свято-Ильинский скит был основан в 1757 году. По ее словам, в XIX веке его называли «Малороссийский Ильинский скит», так как его заселяли преимущественно украинские монахи.

«Уголок далекой Украины на Афоне - такое впечатление создавал он у посетителей», - отметила Елена Лопухина.

На выставке представлены образцы книжной и художественной продукции Свято-Ильинского скита XIX - начала ХХ веков, которые привозили паломники со Святой Горы.

В XVIII веке в скиту изготовляли гравюры.

«Паисий Величковский, проживая некоторое время в Киево-Печерской лавре, проходил послушание в типографии, учась искусству гравюры на меди. На стене висит копия древнейшей датированной гравюры 1770 года с общим видом Афона, хранящаяся в монастыре Симонопетра. Надписи на гравюре выполнены на славянском и греческом языках. Вполне вероятно, что к ее созданию была причастна братия преподобного Паисия Величковского», - комментирует научный сотрудник.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года и продлится она до 20 апреля. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».