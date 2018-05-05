Петроний (Тэнасе): иеросхимонах, который возродил Иоанно-Предтеченский скит на Афоне

Шесть лет тому назад скончался настоятель румынского Иоанно-Предтеченского скита на Святой Горе Афон иеросхимонах Петроний (Тэнасе). Мы собрали 20 интересных фактов о жизни этого удивительного насельника Святой Горы, который сумел сохранить веру в сложное атеистическое время.

1. Иеросхимонах Петроний (Тэнасе) родился в крестьянской семье 23 мая 1916 года в Румынии.

2. В январе 1930 года начал обучаться в певческой школе Нямецкого монастыря.

3. Учился в монашеской семинарии Черникской обители.

4. Слушал курсы на богословском факультете Бухарестского университета, при чём одновременно посещал и философский факультет и курсы по математике.

5. Принял монашеский постриг 14 августа 1942 года в Нямецком монастыре, а затем рукоположен во иеродиакона в той же обители.

6. В 1947 году был рукоположен в иеромонаха с возведением в достоинство протосингела.

7. В Слатининском монастыре в 1952 году он стал директором и преподавателем монашеской школы.

8. С приходом к власти в Румынии коммунистов неоднократно подвергался преследованиям за православную веру/

9. В апреле 1959 года атеистической властью был отстранен от монашеской жизни.

10. Переехал в Бухарест, где стал смотрителем дома отдыха Патриархии, а также секретарем пенсионного отдела.

11. В 1963 году, с позволения патриарха Юстиниана, вступил в братию Куртя-де-Арджешского монастыря и получил право совершать служения в алтаре.

12. В 1964-1969-х годах отец Петроний находился под домашним арестом без права священнодействовать.

13. На Святую Гору Афон иеромонах Петроний приехал в 1978 году, вместе с еще двумя румынскими монахами для возрождения румынского Иоанно-Предтеченского скита.

14. В 1985 году стал настоятелем афонского Предтеченского скита.

15. При нем был расписан собор и устроен новый архондарик (гостиница для паломников), проложена удобная дорога, соединяющая скит с Афанасиевской Лаврой, улучшена библиотека, организованы многочисленные мастерские.

16. Стал высокочтимым и известным духовником, автором многочисленных трудов о духовной жизни. Книга его духовных размышлений, «Врата покаяния», уже ко времени его кончины была переведена на несколько европейских языков.

17. В 1993 году впервые посетил свою родину, освятив монастырь на горе Чяхлэу, близ своей родной деревни, а также принял участие в закладке обители Святого Креста в Пояна-луи-Ион.

18. На время настоятельства отца Петрония пришлось прославление в лике святых преподобного Антипы Валаамского – постриженика Предтеченского скита.

19. Незадолго до своей кончины 22 февраля 2011 года, отец Петроний оставил настоятельство в скиту и полностью углубился в молитву.

20. Известно, что отцу Петронию дважды предлагали стать патриархом Румынской Церкви, но старец по смирению отказывался.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».