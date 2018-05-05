В Хиландаре отметили память преподобного Симеона Мироточивого

Маленький панигир в честь дня памяти ктитора монастыря Хиландар преподобного Симеона Мироточивого 22 февраля отметили насельники афонской обители.

Память святого Симеона Мироточивого Православная Церковь празднует 26 февраля. Но в 35 главе богослужебного Устава монастыря Хиландар говорится, что если поминовение преподобного Симеона случится во время Великого поста, то его память переносится на несколько дней назад. Так как в следующую неделю совпали и Прощенное Воскресенье и память святого Симеона, то монахи Хиландара преподобного торжественно почтили сегодня.

Накануне, согласно Хиландарскому Уставу, братия монастыря вместе с другими насельниками Афона и многочисленными паломниками отслужили всенощное бдение. После службы состоялась праздничная трапеза для монахов и гостей афонской обители.

В торжествах, посвященных преподобному Симеону, принял участие епископ Франкфуртский и всей Германии Сергий (Каранович).

Напомним, что преподобный Симеон Мироточивый жил в XII веке. В миру он был великим князем Сербии. В возрасте 80 лет преподобный удалился на Афон, где уже прославился святостью жизни его сын святитель Савва I Сербский. Там они вместе возобновили запустевший монастырь Хиландар. Скончался преподобный Симеон 26 февраля 1200 года (по новому стилю). Его мощи стали источать миро. Святитель Савва I Сербский перенес останки своего отца в Сербию, в церковь Пресвятой Богородицы на реке Студенице.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».