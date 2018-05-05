Святитель Савва II Сербский: принц, который стал афонским монахом

Православная Церковь, 21 февраля, отмечает память святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского. Мы подготовили 15 фактов из жизни святого, который вместо королевской власти и государственного величия избрал монашескую жизнь на Святой Горе Афон.

1. Святитель Савва ІІ Сербский родился в 1200 году.

2. Крестили будущего святого с именем Предислав.

3. Был четвертым сыном святого сербского короля Стефана Первовенчанного.

4. Его старшие братья Радослав, Владислав и Урош по очереди владели Сербией, но святой Савва ІІ пренебрег мирской властью.

5. Подвизался в монастыре Хиландар на Афоне, откуда совершил паломничество на Святую землю.

6. Был избран епископом Холмским с кафедрой в Стоне.

7. Перенес епископскую резиденцию в церковь святого Петра на Лиме (современная Черногория).

8. После вторжения болгар и разорения церкви святого Петра состоялся собор, на котором вместе с королем Урошем присутствовал и Холмский святитель Савва ІІ.

9. После смерти святителя Арсения святой Савва в 1263 году был избран третьим Сербским архиепископом.

10. Управлял Сербской Церковью.

11. Умер 21 февраля 1271 года (по новому стилю) в Печи и был похоронен в храме святых апостолов.

12. Нетленные мощи источали благоухание и подавали исцеления.

13. В 1861 году митрополит Сербский Михаил (Йованович) составил службу святому Саввве ІІ.

14. На фресках в монастырях Студеница, Арилье, Сопочаны и Ораховица сохранились изображения святителя Саввы II, а в Печском монастыре над его гробницей находится изображение его успения.

15. Лик этого святого изображен на родословном древе Неманичей в Грачанице, Печи и Дечанах.

В этот день в афонском монастыре Хиландар отмечается маленький панигир, на котором торжественно празднуют день памяти святителя Саввы ІІ.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».