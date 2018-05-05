Святитель Савва II Сербский: принц, который стал афонским монахом
Православная Церковь, 21 февраля, отмечает память святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского. Мы подготовили 15 фактов из жизни святого, который вместо королевской власти и государственного величия избрал монашескую жизнь на Святой Горе Афон.
Православная Церковь, 21 февраля, отмечает память святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского. Мы подготовили 15 фактов из жизни святого, который вместо королевской власти и государственного величия избрал монашескую жизнь на Святой Горе Афон.
1. Святитель Савва ІІ Сербский родился в 1200 году.
2. Крестили будущего святого с именем Предислав.
3. Был четвертым сыном святого сербского короля Стефана Первовенчанного.
4. Его старшие братья Радослав, Владислав и Урош по очереди владели Сербией, но святой Савва ІІ пренебрег мирской властью.
5. Подвизался в монастыре Хиландар на Афоне, откуда совершил паломничество на Святую землю.
6. Был избран епископом Холмским с кафедрой в Стоне.
7. Перенес епископскую резиденцию в церковь святого Петра на Лиме (современная Черногория).
8. После вторжения болгар и разорения церкви святого Петра состоялся собор, на котором вместе с королем Урошем присутствовал и Холмский святитель Савва ІІ.
9. После смерти святителя Арсения святой Савва в 1263 году был избран третьим Сербским архиепископом.
10. Управлял Сербской Церковью.
11. Умер 21 февраля 1271 года (по новому стилю) в Печи и был похоронен в храме святых апостолов.
12. Нетленные мощи источали благоухание и подавали исцеления.
13. В 1861 году митрополит Сербский Михаил (Йованович) составил службу святому Саввве ІІ.
14. На фресках в монастырях Студеница, Арилье, Сопочаны и Ораховица сохранились изображения святителя Саввы II, а в Печском монастыре над его гробницей находится изображение его успения.
15. Лик этого святого изображен на родословном древе Неманичей в Грачанице, Печи и Дечанах.
В этот день в афонском монастыре Хиландар отмечается маленький панигир, на котором торжественно празднуют день памяти святителя Саввы ІІ.
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».