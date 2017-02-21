В Хиландаре почтили память святителя Саввы ІІ Сербского

Маленький панигир в честь дня памяти святителя Саввы ІІ Сербского, 21 февраля, отметили насельники афонского монастыря Хиландар.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», маленький панигир Хиландарского монастыря собрал множество верующих и духовенства из Сербии, Греции и других стран.

После торжественной Божественной литургии, состоялась и праздничная трапеза для монахов и многочисленных паломников.

Напомним, что святитель Савва ІІ, будучи сыном сербского короля Стефана Первовенчанного, вместо королевской власти избрал монашескую жизнь. Он много лет подвизался в Хиландарском монастыре, который посвящён Рождеству Пресвятой Богородицы.

В Хилендаре пребывает чудотворная икона Божией Матери «Троеручица». В обители также хранится окаменевшая Кровь Спасителя. Здесь пребывают части Животворящего Креста Господня, Его тернового венца, трости и пелен; часть смирны из даров волхвов. В обители также хранятся честная глава пророка Исайи, мощи Пантелеимона Целителя и Феодора Стратилата, мучеников Евстратия и Марины, святителей Григория Богослова, Евтихия и Никифора, преподобного Симеона Столпника и других святых.