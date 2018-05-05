Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: реликвии украинских священнослужителей - исследователей Святой Земли

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры до 20 апреля продолжается выставка «Благословение Святой Горы Афон». Отдельный ее тематический раздел посвящен исследователям Афона.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина рассказала о судьбе исследователей Афона, а также продемонстрировала личные вещи и книги, представленные на выставке.

Среди экспонатов выставки есть также портрет епископа Порфирия (Успенского). По словам Елены Лопухиной, он был знаменитым исследователем христианского Востока, жил в Киеве с 1865 по 1878 года. На портрете он изображен во время, когда был епископом Чигиринским, викарием Киевской митрополии и настоятелем Михайловского Златоверхого монастыря.

«В витрине - комплект иерейской одежды, принадлежавшей современному афонскому старцу Григорию (Зумису), с 1980 года игумену Дохиарского монастыря. Свято-Ионинский монастырь, в ризнице которого хранится одежда, издал книгу рассказов Григория (Зумиса) «Люди Церкви, которых я знал», - отмечает Елена Лопухина.

Епископ Порфирий (Успенский) совершил два научных путешествия на Святую Гору. Результаты его научной деятельности представлены на выставке. А именно: книга «Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1845 году», вышедшая в Киеве в 1877 году.

«Часть собранной на Востоке коллекции епископ Порфирий завещал Киевскому церковно-археологическому музею. Древнейшие в мире энкаустические иконы V - VI веков из его собрания теперь экспонируются в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко», - комментирует научный сотрудник.

На выставке также представлена фотография преподобного Гавриила Афонского начала ХХ века, его посох и погребальный крест. Эти реликвии предоставлены одесским мужским Свято-Ильинским монастырем, который находится на месте бывшего афонского подворья.

Елена Лопухина рассказала об одесско-афонских связях и об афонском подворье, основанном преподобным Гавриилом.

«В конце XIX - начале ХХ века паломничество на Афон было массовым. Одесса стала морскими воротами для паломничества в Палестину и Афон. Основанные там в последней четверти XIX века афонские подворья оказывали помощь паломникам и были местом их временного проживания. Стараниями архимандрита Гавриила, настоятеля Свято-Ильинского скита на Афоне в 1894-1896 годах построен большой храм с колокольней (в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница», теперь - Ильинский собор) и помещения для паломников. Камни для закладки фундамента храма были привезены с Афона на парусном корабле «Св. пророк Илья »», - отметила Елена Лопухина.

Архимандрит Гавриил умер 19 октября 1901 года и был похоронен в склепе собора Свято-Ильинского подворья в Одессе. После обретения мощей преподобного Гавриила в 1994 году его канонизировали.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".