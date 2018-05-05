Почему на Афоне не едят мясо

Ровно за неделю до начала Великого поста православные христиане отказываются от употребления в пищу мяса животных. Для афонских монахов это не является большим событием в жизни, потому что они вообще не употребляют мяса, придерживаясь большую часть года строгого поста. Для «лучшего расставания» с мясом в период Масленицы и Великого поста, мы подготовили отрывки о невкушении мяса из житий подвижников Святой Горы Афон.

Преподобный Паисий Святогорец

1. Он без конца все постился и постился, вспоминает Екатерина Патера о тогда еще маленьком мальчике, будущем афонском святом Паисие Святогорце.

– «Дитя мое, ты сегодня что-нибудь кушал?» – однажды спросила женщина.

– Нет. А как я могу есть, когда моя мать все варит в одной кастрюле: и мясное, и постное. Кастрюля впитывает в себя мясо, и я не могу есть даже постную пищу, которая в ней приготовлена.

–Дитя мое, но ведь твоя мать такая чистюля, она хорошо моет посуду водой с золой…

– Нет, я из этой посуды есть не могу.

2. После армии преподобный Паисий также не ел мяса, оправдываясь перед другими тем, что оно якобы вызывает у него отвращение. На самом деле он избегал мясной пищи для того, чтобы приучить себя к условиям монашеской жизни.

3. Святой Паисий как-то о себе вспоминал: «Когда я сидел на дворе и ел два помидора с кусочком сухаря, я стал размышлять о благодеяниях Божиих… Неожиданно ко мне подошел молодой человек, который несколько дней назад просил, чтобы я принял его в послушники. Чтобы он не видел меня плачущим, я сразу же вошёл в свою келию, умыл лицо и, прибравшись, пошёл открывать калитку. Очевидно, соблазнившись моей задержкой, он говорит мне: «Так что, так, э? И ты считаешься аскетом! Мясо ел и, как только меня заметил, сразу скрылся, чтобы я не увидел тебя. Теперь-то я понял, кто ты на самом деле!» Ошарашенный таким обвинением, я рассмеялся и не пытался оправдаться. Удивился я только тому, как он легко поддался плохим помыслам».

4. Однажды к старцу Паисию пришли три охотника. Они попросили у святого поесть фасоли. Но так как у них с собой было в мешке мясо, то они оставили его за оградой монастыря на дереве, потому что преподобный Паисий не разрешал печь мясо в монастыре.

5. Святой Паисий размышлял о мясе: «Несчастные мирские люди питаются мясом, а сил у них все равно нет: у них дрожат ноги, поститься они не могут, а все потому, что они живут с душевной тревогой и волнением и внутри у них без остановки вырабатывается желчь и желудочный сок. Когда человек упорядочит себя внутренне, его будет питать даже небольшое количество пищи».

Старец Дионисий (Игнат)

1. «Мясо – не нечистая пища, это пища, данная Богом. Но святые отцы решили, чтобы в монашестве не ели мяса ни под каким предлогом, чтобы легче было бороться с плотскими страстями».

Преподобный Силуан Афонский

1. Святой вспоминал о своем детстве следующее. Однажды в пятницу, забыв о посте, он наварил свинины и отнес её в поле, где шла жатва. Отец будущего святого перекрестился и начал есть сваренное мясо. Только через полгода он сказал с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты накормил меня в поле свининой? А ведь была пятница. Знаешь, я ел мясо, как падаль». Мальчик ахнул: «Что же ты не сказал мне?»

– «Не хотел тебя смутить», – ответил отец.

Спустя много лет, святой Силуан говорил: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, чтобы поправить меня, не смутив при этом!»

Старец Неофит Караманлис

1. Он молился на Святой Горе Афон 88 лет. Не говоря уже о мясе, в его монашеский рацион не входили яица, рыба и даже растительное масло. Его Устав предполагал полное воздержание от масла даже в Масленицу, Рождество и Пасху. Пасхальными яйцами у них был отваренный картофель, покрашенный в красный цвет.

Святитель Григорий Палама

1. Святой Григорий вспоминал о себе: «Внук великого эмира прислал к нам своего человека. После того, как мы уселись, мне подали фрукты, ему – мясо. Во время еды он спросил, неужели я никогда не ем мяса и почему. Тогда я ответил ему на это, что так полагается».

Преподобный Никодим Святогорец

1. Как-то он писал: «Гибельно желать пищи насладительной, сладкой и вкусной... Научись этому примером целого народа Израильского, который восхотел есть мясо, и рыбу, и лук, и чеснок, и порей, и огурцы, и дыню. За это Бог попустил израильтянам подвергнуться великому наказанию и смерти».

Напомним, что в VII веке византийский цар Ираклий пообещал, что если Бог поможет ему в войне против персидского царя Хозроя, то он запретит употребление мяса на неделе, которая предшествует Великому посту.

Святые отцы также советовали отказаться от мяса, чтобы люди не тяготились телом, внезапно переходя от многоядения и мяса к строгому посту.

Подготовительная неделя к Великому посту в народе называется «Масленица» или сырная неделя.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".