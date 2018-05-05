Страшный Суд. Фреска. Ватопед. Афон.

Страшный суд: настенные росписи в афонских монастырях

15:45, 19 февраля 2017
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Православная Церковь 19 февраля вспоминает Неделю о Страшном суде, которая готовит верующих к Великому посту. Мы собрали фрагменты настенных росписей некоторых афонских обителей о Страшном суде, которые напоминают монахам-афонитам о непрестанном покаянии.

Страшный Суд. Фреска. Ватопед. Афон.

Православная Церковь 19 февраля вспоминает Неделю о Страшном суде, которая готовит верующих к Великому посту. 

Страшный суд. Фреска из главного собора Иверского монастыря. Афон.

Мы собрали фрагменты настенных росписей некоторых афонских обителей о Страшном суде, которые напоминают монахам-афонитам о непрестанном покаянии.

Галерея из сюжетов Апокалипсиса. Ватопед. Афон.

Изображения сюжета Страшного суда на Афоне являются наиболее выразительными и впечатляющими страницами афонского церковного искусства.

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Они показывают жуткие картины Страшного суда и призывают каждого к покаянию, напоминая о милосердии Божьем.

Фрагмент Апокалипсиса. Фреска монастыря Ватопед.

Строгие сюжеты Последнего суда Господня помогают монахам-афонитам быть более ответственными за свое нравственное состояние. 

Страшный суд. Успенский собор. Протата. Афон.

Иконы Страшного суда не направлены на то, чтобы запугать человека. Но, наоборот, заставить его задуматься над своими грехами, и настроиться на Великий пост.

Страшный суд. Стенопись собора Андреевского скита. Афон.

Во всех храмах в этот день во время евангельского чтения на службе вспоминают притчу о Страшном суде над живыми и мертвыми, чтобы человек помнил, что за все деяния придется ответить перед Господом. 

Страшный суд. Фреска. Монастырь Каракал на Афоне.

По традиции в этот день в последний раз перед Великим постом подают на стол мясную пищу.

Сцена из Апокалипсиса. Иверон. Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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