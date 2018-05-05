Страшный суд: настенные росписи в афонских монастырях

Православная Церковь 19 февраля вспоминает Неделю о Страшном суде, которая готовит верующих к Великому посту.

Мы собрали фрагменты настенных росписей некоторых афонских обителей о Страшном суде, которые напоминают монахам-афонитам о непрестанном покаянии.

Изображения сюжета Страшного суда на Афоне являются наиболее выразительными и впечатляющими страницами афонского церковного искусства.

Они показывают жуткие картины Страшного суда и призывают каждого к покаянию, напоминая о милосердии Божьем.

Строгие сюжеты Последнего суда Господня помогают монахам-афонитам быть более ответственными за свое нравственное состояние.

Иконы Страшного суда не направлены на то, чтобы запугать человека. Но, наоборот, заставить его задуматься над своими грехами, и настроиться на Великий пост.

Во всех храмах в этот день во время евангельского чтения на службе вспоминают притчу о Страшном суде над живыми и мертвыми, чтобы человек помнил, что за все деяния придется ответить перед Господом.

По традиции в этот день в последний раз перед Великим постом подают на стол мясную пищу.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".