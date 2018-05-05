Антоний Карейский: раскаявшийся убийца, который стал афонским святым

Православная Церковь 17 февраля чтит память священномученика Антония Карейского. Мы подготовили 17 фактов из жизни святого, которые важно знать.

1. Мирское имя, которым он был назван при крещении, неизвестно. Родился в православной семье, в Великом княжестве Литовском.

2. Он убил человека, так как в молодые годы имел необузданный нрав. Позже он раскаялся в содеянном.

3. Принял монашество в Благовещенском монастыре, теперь это территория Польши.

4. В монашеском постриге был назван Онуфрием.

5. Святой желал пострадать за веру в странах, где исповедуют ислам. Такое стремление имел из-за чувства вины, так как убил человека. Однако игумен не благословил его намерений.

6. По наставлению афонских монахов - устроителей Благовещенского монастыря, принял схиму с именем Антоний.

7. После принятия схимы отправился на Святую Гору Афон. Жил в башне святого Саввы Сербского (неподалеку Протата в Карее).

8. Узнал о подвиге македонского юноши Иоанна, которого замучили турки. И решил пострадать за веру Христову. С этой целью он пришел в Фессалоники, в храм Богородицы Ахиропиитос (в XV веке храм обратили в мечеть).

9. Молился в то время, когда в храме совершалось мусульманский намаз. Его избили и на 10 дней без еды и воды бросили в темницу.

10. На допросе у турецкого градоначальника отказался принимать ислам и осуждал мусульманское вероисповедание. Антонию был вынесен смертный приговор через сожжение.

11. «Законный судья» (кадий) не признал его виновным, как некогда Понтий Пилат на суде Христа.

12. Приведенный для исполнения смертного приговора, Антоний повторно отказался от принятия ислама. И даже плюнул в лицо стражнику. За это его убили ударом палицы.

13. Турки сожгли его тело, а прах развеяли по ветру. Все для того, чтобы христиане не могли поклониться мощам новомученика.

14. После мученической кончины святого, его краткое житие, которое начиналось со стиха, было написано по рассказам афонских монахов или паломников. Вероятно, написали его в Супрасльском Благовещенском монастыре.

15. Ни на Афоне, ни в родном крае, длительное время святого не почитали. Так как униатское насаждение и экспансия католицизма уничтожили сведения о святом. Нет ни службы ему, ни каких-либо отдельных песнопений и даже точных изображений.

16. Единственный список его жития, еще XVI века, сохранился на вставных листах в западнорусской рукописи Стишного Пролога. Тут и датируется день его почитания - 4 февраля, по старому стилю и, соответственно, 17 февраля, по новому. Это рукописание находилось в Государственном Историческом Музее, в фонде собрания графа Уварова.

17. После исследований рукописи и ее текстов, в 2005 году возобновилось почитание священномученика Антония.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".