Афонские монахи написали список чудотворной иконы для одесского монастыря

В Одесский Свято-Успенский мужской монастырь 14 февраля прибыла икона Божией Матери "Отрада и Утешение".

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", со ссылкой на сайт Одесской епархии УПЦ, образ был написан афонскими монахами и освящен на оригинале чудотворной иконы в монастыре Ватопед.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который возглавил встречу списка, отметил, что икона «дарует просящим Отраду и Утешение, так как Ее материнская любовь изливается преизобильно на каждого вопиющего к Ней день и ночь».

«Эта прекрасная икона будет пребывать в нашей обители, где уже есть несколько образов Пречистой, написанных на Афоне. «Отрада и Утешение» станет еще одним духовным источником для всех, кто любит Царицу Небесную, кто притекает к Ней в скорбях и недугах со своими молитвами», - рассказал митрополит Агафангел.

Как сообщили в Одесской епархии, на Святой Горе Афон пишут еще один образ Пречистой - для Спасо-Покровского скита, который находится в селе Мариновка, Одесской области. Прибытие этой иконы ожидается в пасхальные дни.

В Успенском мужском монастыре Одессы хранятся иконы афонского письма: старинный образ Божией Матери «Млекопитательница» XVII века и «Утоли моя печали».

По информации Одесской епархии УПЦ