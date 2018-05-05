Митрополит Игнатий: афонский монах, который основал Мариуполь

Украинская Православная Церковь 16 февраля чтит память святого Игнатия Мариупольского, который подвизался на Святой Горе Афон. Святитель родился в Греции, но именно с его именем связано основание современного Мариуполя.

1. Святитель Игнатий Мариупольский (Гозадини) родился в 1715 году в Греции на острове Фермия.

2. Воспитывался на Афоне, где монашеский подвиг нёс один из его близких родственников.

3. Принял монашество с именем Игнатий, а через некоторое время его поставили архиепископом.

4. Был назначен Константинопольским патриархом на должность члена Патриаршего Синклита.

5. С 1769 года занимает Готфско-Кефайскую кафедру в Тавриде в сане митрополита.

6. Поселился в скиту возле греческого селения Марианополь, неподалеку от Бахчисарая, где была резиденция крымских ханов.

7. В апреле 1778 года призвал христиан Крыма уйти с полуострова, когда увидел угрозу уничтожения православных турецкой властью.

8. В июне 1778 года с Бахчисарайской иконой Божией Матери, оставив свои дома, христиане начали свой двухлетний исход из Крыма. Военной стороной дела руководил Александр Суворов, а духовно-административной - митрополит Игнатий.

9. Молитвы митрополита Игнатия помогали беженцам преодолевать трудности и болезни. Во время эпидемии он молился священномученику Харлампию, который явился ему в видении.

10. В августе 1780 года митрополит вместе с тремя тысячасми переселенцев прибыли к месту, где впоследствии был основан Мариуполь. Святой Игнатий является основателем этого города. Он сам выбирал места для поселения переселенцев на новых землях.

11. За преданную заботу о своей пастве императрица Екатерина II наградила святителя высокой наградой – бриллиантовой панагией.

12. Умер святой 16 февраля 1786 года (по новому стилю) после двухнедельной болезни.

13. Был похоронен в соборе святого Харалампия в Мариуполе по восточному обычаю: в склепе было поставлено кресло, в котором митрополита разместили сидя.

14. В 1936 году Свято-Харлампиевский собор был разрушен, а гроб святителя вскрыт. Тогда же обнаружилось, что мощи его нетленны. В 1992 году гробничка со святыней была передана в Мариупольский Николо-Преображенский портовый храм.

15. Священный Синод Украинской Православной Церкви 11 июня 1997 года причислил святителя Игнатия к лику местночтимых святых.

16. В Николаевском кафедральном соборе города Мариуполя 15 ноября 1998 года Митрополит Владимир (Сабодан) возглавил чин прославления святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готфского и Кефайского.

17. В октябре 2016 года делегация УПЦ доставила в кафедральный собор на малую родину святого - остров Кифнос (Греция) частицу мощей и икону святителя Игнатия (Гозадини), митрополита Мариупольского.

18. 2016 год на острове Кифнос был объявлен годом святителя Игнатия по случаю 165-летия со дня его кончины.

19. Митрополита Игнатия называют вторым Моисеем. Этот образ ветхозаветного праведника очень точно характеризует величие, красоту и суть служения Мариупольского архиерея.

20. Молитва Игнатию Мариупольскому.

О, великий Святителю и пастырю наш добрый, молитвенниче всея земли Приазовския и града Мариуполя основателю, отче священнейший Игнатие! К тебе смиренно припадаем и усердно молимся: яви нам, грешным, любовь твою отеческую и многомощное твое заступление. Испроси предстательством твоим у Всемилостивого Бога нашего вся яже на пользу душам и телесем нашим, согрешений наших прощение, любовь нелицемерную, ревность о спасение нашем, да благодатию Его Божественною соблюдаеми и спасаеми, славу, благодарение и поклонение возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".