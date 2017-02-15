Сретение Господне: что мы празднуем

Сегодня православные христиане отмечают один из двенадцати главных праздников - Сретение Господне.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", по старозаветному Закону пророка Моисея, в 40-й день после рождения мальчика-первенца, мать вместе с ребенком приходила в храм, чтобы принести Богу благодарственную и очистительную жертву.

В Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение от Бога, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Однажды, по повелению Святого Духа, благочестивый старец пришел в Иерусалимский храм для встречи с Мессией-Христом.

Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник принесли в храм Богомладенца Иисуса, чтобы исполнить Ветхозаветный Закон. Симеон Богоприемец принял Иисуса Христа на руки и громко произнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля» (Лк. 2:29-32). Пресвятой Деве праведный Симеон предрек страдания у креста Гоподнеого на Голгофе.

Кроме упомянутых людей, в Иерусалимском храме находилась и 84-летняя пророчица -вдова Анна. Она постоянно проживала в церкви, служа Богу постом и молитвой днем и ночью. Во время прихода в храм Девы Марии с младенцем, Анна вместе с Симеоном славила Господа и позже рассказывала о Младенце Иисусе всем, кто ожидал спасения.

Празднование Сретения Господня известно в христианской Церкви уже с I века. Однако торжественное его празднование приходится на VI век. В 528 году, при императоре Юстиниане, Антиохию постигло большое бедствие – землетрясение, от которого погибло много людей. После этого несчастья в 544 году появилась моровая язва, которая забирала каждый день несколько тысяч человеческих душ. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто от Бога, что празднование Сретения Господня нужно совершать торжественнее. Как результат, в день Сретения Господня, после крестного хода, бедствия в Византии прекратились.

В знак благодарности Богу за чудесное предотвращение бед, Церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.

Согласно по богослужебному уставу, в этот праздник в храмах освящают свечи, которые в народе называют «громницами». Их зажигают во время особой молитвы за больного человека, во время непогоды, молний.

Праздник Сретения Господня является также и большим панигиром монастыря святого Павла на Святой Горе Афон. Главный престольный праздник обители совершается очень торжественно. В монастырь приглашаются духовенство из других монастырей Афона и паломники.