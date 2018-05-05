Афон и ювелирное искусство: древняя технология мастерства перегородчатой эмали

Технологию перегородчатой эмали в ювелирном деле называют вершиной мастерства. Потому, что это очень детализированная и трудоемкая художественная техника эмалирования.

Историки считают, что в ювелирном деле, эмаль начали использовать в 1400 году до нашей эры на Кипре (Греция). Таким образом, искусству больше 3000 лет. Известно много технологий эмали. Афониты же прибегали к технологии перегородчатой эмали.

На Святой Горе Афон изделия из перегородчатой эмали изготавливали еще в ХVIII ст. Афонские ювелирные изделия были известны из-за их утонченности, ажурности. При этом, несмотря на свою хрупкость, такие ювелирные изделия были прочнее тех, которые сделаны фарфора.

Такое хрупкое изделие требует особой технологии изготовления. Предмет из драгоценных материалов, обычно это золото или серебро, перегородки которого заливались цветной эмалью и обжигались при высокой температуре. Эмаль заливали несколько раз, что делало изделия прочными.

Техника перегородчатой эмали для Афона - это память византийских традициях, где этот вид мастерства достиг максимального совершенства в XI-XII вв. Тонкие золотые перегородки припаивали по контурам рисунка, чтобы краски не смешались. В ячейку засыпали краситель с кварцевым песком и нагревали до высокой температуры. В результате получали заполнение ярким стекловидным веществом.

На Афоне в такой технике создавали церковные предметы, утварь. А именно: кресты, оклады икон и сами иконы, панагии. Такие изделия встречаются на Святой Горе в ризнице почти каждого монастыря. Также их преподносили в качестве дара от афонских монахов. Например, такие подарки получали монархи, православные епископы, ктиторы храмов. Позже, такая вещь передавалась из поколения в поколение, как реликвия.

На Русь эта техника пришла лишь в конце ХIХ века. Тогда ею овладели известные мастера компании Фаберже.

Именно в этой технике был выполнен царский подарок 1902 года - пасхальное яйцо «Клевер», которое Николай II подарил своей супруге, царице Александре. Яйцо состоит из переплета тоненьких трилистников выполненных из золота, на их лепестках выложены маленькие розочки из алмаза, промежутки между ними заполнены витражной эмалью.

Начало ХХ века на Святой Горе Афон называют тяжелым временем. Тогда и утратилась технология перегородчатой эмали на Афоне.

В наше время эту старинную афонскую технологию восстановили грузинские монахи из монастыря Варзма.

По материалам из открытых источников

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".