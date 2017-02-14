Сретение Господне: монастырь святого Павла на Афоне готовится отметить большой панигир

Большой панигир в честь Сретения Господня, 15 февраля, отметият насельники афонского монастыря святого Павла.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", главное престольное торжество обители соберет множество верующих из Греции и других стран, а также духовенство и насельников монастырей Святой Горы.

В главном соборе монастыря святого Павла в честь Сретения Господня состоится торжественная служба, после которой планируется многочисленный крестный ход со святынями афонской обители и праздничная трапеза.

Поздравления от гостей в честь престольного праздника традиционно принималет игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Муралатос), который уже свыше 60 лет подвизается на Святой Горе Афон.

Монастырь святого Павла расположен в западной части Горы Афон. Его основатель - преподобный Павел Ксиропотамский, который жил в Х веке.

Строительство главного собора обители в честь Сретения Господня завершилось в 1845 году. Большая часть кафоликона, в том числе и алтарь, мраморные. В храме есть два придела: в честь святого Георгия и Святого Павла Ксиропотамского. Росписи в храме отсутствуют.

Одна из главных святынь монастыря – дары, преподнесенные волхвами Богомладенцу Иисусу. В обители также хранятся две большие частицы Честного и Животворящего Креста Господня и мощи множества святых угодников.

В библиотеке монастыря святого Павла около пяти сотен древних рукописей и восемнадцать тысяч печатных книг.



