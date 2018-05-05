Илья Ардунис: мусульманин, который стал афонским монахом и погиб за веру в Христа

Православная Церковь 13 февраля чтит память святого преподобномученика Илии Ардуниса, который 8 лет подвизался на Святой Горе Афон. Мы собрали 15 основных фактов из жизни этого удивительного молитвенника, который исповедовал православную веру во время невыносимых истязаний и даже смерти.

1. Святой жил в XVII веке и был цирюльником в Каламе (ныне Каламата, Пелопоннес).

2. Однажды, когда в беседе с мусульманами речь зашла о непомерных налогах, которые взымались с христианского населения, святой Илия в пылу спора заявил, что невыносимое положение христиан может привести к принятию всеми греками ислама, и добавил, что если бы ему предложили турецкую феску (головной убор), то он бы сменил вероисповедание.

3. Один из турок, поймав его на слове, купил для преподобного феску, и тот, придя к судье, объявил себя мусульманином.

4. Почувствовал раскаяние, удалился на Гору Афон, исповедал свой грех и, исполнив наложенную на него епитимию, был возвращен в лоно Православной Церкви через таинство Миропомазания.

5. Принял монашеский постриг и прожил на Афоне 8 лет.

6. Несмотря на строгое подвижничество, угрызения совести не оставляли его. Получив благословение своего духовника на мученический подвиг, святой отправился в Каламу.

7. Когда турки спросили, не он ли Мустафа Ардунис, тот ответил, что теперь он не Мустафа, а христианин Илия, и начал обличать мусульманскую веру.

8. Сильно избив преподобного Илию, турки отвели его к судье, сказав, что тот по своей воле принял ислам, а теперь хулит его. Судья приказал бросить святого в тюрьму и мучить.

9. Святого снова привели на суд, но он остался непоколебимым в вере. Тогда судья приговорил его к сожжению на костре.

10. По пути к месту казни один из слуг нанес преподобному глубокую рану, ударив его по спине саблей.

11. Когда тело мученика вынули из костра, оно, как и ряса, чудесным образом оказалось не тронутым огнем.

12. Ночью над телом святого мученика Илии был виден свет.

13. Христиане, собрав значительную сумму денег, выкупили мощи святого у турок.

14. Честная глава преподобного Илии хранится в монастыре Вулкану (Пелопоннес), и от нее происходят исцеления.

15. Кроме 13 февраля по новому стилю, местная память святого мученика Илии Ардуниса совершается и в Неделю жен-мироносиц.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».