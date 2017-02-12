10 фактов из жизни афонского святого Феодора Митиленского

Православная Церковь 12 февраля молитвенно чтит день памяти афонского мученика Феодора Митиленского. Мы собрали 10 фактов из биографии этого замечательного святого, который доказал свою веру мученической кончиной.

1. Святой жил на острове Лесбос (Митилена) в XVIII веке.

2. Был женат на благочестивой женщине, имел двух детей.

3. В гневе отрекся от христианской веры и принял ислам.

4. Раскаялся и отправился на Гору Афон.

5. Глубоко переживая отречение, приняв миропомазание и приобщившись Святых Таин вернулся в Митилену.

6. Исповедал Православие перед магометанским судьей в 1784 году. Он сорвал с себя и бросил на землю тюрбан, а вместо него надел на голову черную монашескую скуфью.

7. Святого Феодора жестоко истязали.

8. Когда святому Феодору показали веревку, на которой его должны были повесить, он поцеловал ее, надел себе на шею и, попросив прощения у всех христиан, сам поднялся на камень, служивший эшафотом.

9. 12 февраля 1784 года (по новому стилю) святого повесили и бросили в море.

10. Несколько дней спустя христиане нашли тело на берегу и добились разрешения достойно похоронить святого мученика Феодора в храме во имя Иоанна Предтечи.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».