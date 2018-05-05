Преподобный Ефрем Сирин и Афон: почему монахи особо чтят святого, который никогда не был на Святой Горе

Православная Церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина.

Он ни разу не бывал на Афоне, но именно его аскетическая жизнь и знаменитые творения являются большим примером для подражания в среде монахов-афонитов.

Покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина

Главная покаянная молитва Великого поста «Господи и Владыко живота моего...» принадлежит преподобному Ефрему Сирину. Она постоянно читается в церкви в период святой Четыредесятницы, призывая православных христиан к духовному обновлению. Но если в наших храмах эта молитва читается священнослужителями громко, призывая всех людей к общему молитвенному настрою, то древняя афонская монастырская традиция предписывает священнику во время службы читать молитву преподобного Ефрема Сирина про себя. Это объясняется жаждой духовного безмолвия во время личной покаянной встречи с Богом.

Кроме того, покаянная молитва святого Ефрема читается вслух в наших храмах из-за недостаточного знания её смысла прихожанами. На Афоне всё наоборот – каждый монах обязан не только знать, но и регулярно мысленно прочитывать эту молитву, которая напоминает о ежедневных согрешениях.

Афонские иконы и мощи свято Ефрема

Святой Силуан Афонский говорил о преподобном Ефреме, что он является драгоценным вечным достоянием всего мира, хотя мир не хочет знать об этом и часто убивает своих пророков.

Известный иконописец македонкой школы Мануил Панселин в 1310 году выполнил роспись Успенского собора Протата в Карее на горе Афон. Среди множества святых, здесь изображен и преподобный Ефрем Сирин.

Исследователи этого изображения отмечают совершенство иконописной техники, красоту пропорций и передачу характера преподобного. После смерти Мануила Панселина афонские монахи разыскивали работы Мануила и подражали им, считая созданные им произведения образцом недосягаемого совершенства.

Роспись афонского монастрыря Дионисиат, который считается одной из наиболее строгих обителей Святой Горы и Устав которого стал образцом для многих монастырей, в 1547 году выполнил известный иконописец Тзортзи (Зорзис) Фука. Икону преподобного Ефрема художник написал в полный рост, при этом автор поместил в композицию и часть литературных цитат преподобного.

В афонском Ватопеде в 1721 году иконописцем Дионисием Фурноаграфиотом была написана икона святого Ефрема, которая композиционно была помещена среди других аскетов-подвижников. На этой иконе можно увидеть традиционный сирийский монашеский куколь. Подобная икона преподобного, написанная приблизительно во второй половине ХVII века, существует и в монастыре Ксенофонт Святой Горы Афон.

О смерти святого Ефрема красочно повествует икона «Успение преподобного Ефрема Сирина», которая датируется первой половиной ХV века, и которая сейчас находится в Иверском монастыре на Святой Горе. Кроме того, изображение святого Ефрема помещено в храмовую стенопись экзонартекса (внешняя открытая паперть) афонского монастыря Дохиар. Икона святого была написана в 1568 году.

Частица мощей преподобного Ефрема Сирина сохраняется, а поэтому и молитвенно почитается в первенствующем и самом крупном монастыре Святой Горы – лавре Афанасия Афонского.

Почитание творений преподобного Ефрема Сирина на Афоне

Величайшее литературное наследие преподобного Ефрема Сирина свято чтят монахи-афониты. По рассказу преподобного Силуана Афонского, в 1932 году Пантелеимонов монастырь посетил один католический доктор, который много беседовал о жизни Святой Горы и спросил о книгах, которые читают монахи-афониты. Гость очень удивился, когда ему представили большой перечень творений святых отцов, среди которых видное место занимал преподобный Ефрем Сирин. Он удивленно воскликнул: «Монахи ваши читают эти книги!… У нас читают их только профессора». На что ему ответили: «Это настольные книги каждого нашего монаха».

Любовь монахов-афонитов к творениям преподобного Ефрема выражается и в молитвенных размышлениях афонского инока Фикары под названием «Вертоград Душевный», которые представляют выдержки из вдохновенных творений святого Ефрема Сирина.

Кроме того, популярный сборник выражений Ефрема Сирина «Паренисис» много раз издавался на Горе Афон. Например, в описи книг XII века монастыря Ксилургу на Афоне эта книга отмечена как «Святой Ефрем».

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».