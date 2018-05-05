Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: современные иконы как свидетельство украинско-афонских связей

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сейчас проходит выставка «Благословение Святой Горы Афон». Среди экспонатов присутствуют как старинные афонские святыни, так и современные, что является свидетельством крепких молитвенных украинско-афонских связей.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина рассказала о современных экспонатах выставки.

«Икона «Благословение Святой Афонской Горы» была привезена с Афона в Киево-Печерскую лавру летом 2016 года. В первом ряду собора афонских святых изображены украинские духовные деятели, жизнь которых была связана со Святой Горой. Преподобный Антоний Печерский в центре, по бокам от него – великие киевские князья Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, справа – преподобный Иоанн Вышенский – знаменитый полемист и борец за православную веру, преподобный Паисий Величковский, основатель казачьего украинского Свято-Ильинского скита, святой праведный Петр Калнышевский – благотворитель афонских обителей и другие святые. Над собором святых, Богородица, игуменья Святой Горы; Киево-Печерская лавра и афонский Пантелеимонов монастырь, а также древнейшая обитель – монастырь Пресвятой Богородицы Ксилургу, где с XIV века жили русские монахи» - комментирует экспонат Елена Лопухина.

На выставке представлена фотокопия иконы. Оригинальный афонский дар постоянно находится в академическом храме Рождества Богородицы.

Еще одним примером современных украинско-афонских связей является список чудотворного афонского образа Богородицы «Скоропослушница». В 2013 году этот образ был привезен братией Дохиарского монастыря в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Накануне открытия выставки в Запорожье была написана икона новой иконографии «Преподобный Паисий Величковский и святой праведный Петр Калнышевский».

Елена Лопухина отметила, что Паисий Величковский, возродивший традиции духовного старчества и исихазма, поддерживал тесные связи с Запорожской Сечью. Кошевой атаман Петр Калнышевский был благодетелем монашеской братии, которая жила под духовным началом старца и других украинских афонитов. В Историческом архиве сохранилась часть переписки между двумя выдающимися деятелями.

Украинско-афонские связи, берущие начало в древности, продолжаются и сегодня, свидетельством этого являются представленные на выставке современные афонские образы.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года, продлится до 20 апреля.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».