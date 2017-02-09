На Афоне идет реставрация келии святого Иосифа

17:40, 09 февраля 2017
Афон
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Фото: asceticexperience.com

На Святой Горе Афон в келии святого Иосифа проводятся ремонтные работы, об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", со ссылкой на англоязычный сайт об Афоне.

Фото: asceticexperience.com

В память о святом Иосифе, который некоторое время жил на Святой Горе, проводятся реставрационные работы его здешнего жилище.

Фото: asceticexperience.com

Пожертвования на реставрацию келии святого Иосифа принимаются по реквизитам монастыря Ватопед. Для пожертвования средств перейдите по ссылке.

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*** Святой Иосиф родился в Венгрии в 1568 году. 

На Святой Горе он принял монашеский постриг в монастыре Панкратор. Здесь он был известен как Иосиф «влахов», потому что принял великую схиму. 

На время святой удалялся из монастыря для уединенной молитвы. Однако, братия просила его вернутся в обитель, где его и рукоположили в сан священника. На протяжении шести лет святой был настоятелем монастыря Святого Стефана в Адрианополе. Но вскоре святой возвратился на Святую Гору где был назначен игуменом монастыря Кутлумуш. Эго душа желала уединенности. В возрасте 70 лет он поселился недалеко от монастыря Ватопед. 

Но Господь вновь рассудил иначе, и когда Иосифу было около 80 лет, он служил митрополитом Тимишоарским (Венгрия) еще в течении трех лет. Умер святой на своей родной земле в Венгрии, в возрасте 85 лет. 

Таким образом, Иосиф почитается как афонский, так и венгерский святой.

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