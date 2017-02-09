На Афоне идет реставрация келии святого Иосифа

На Святой Горе Афон в келии святого Иосифа проводятся ремонтные работы, об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", со ссылкой на англоязычный сайт об Афоне.

В память о святом Иосифе, который некоторое время жил на Святой Горе, проводятся реставрационные работы его здешнего жилище.

Пожертвования на реставрацию келии святого Иосифа принимаются по реквизитам монастыря Ватопед. Для пожертвования средств перейдите по ссылке.

*** Святой Иосиф родился в Венгрии в 1568 году.

На Святой Горе он принял монашеский постриг в монастыре Панкратор. Здесь он был известен как Иосиф «влахов», потому что принял великую схиму.

На время святой удалялся из монастыря для уединенной молитвы. Однако, братия просила его вернутся в обитель, где его и рукоположили в сан священника. На протяжении шести лет святой был настоятелем монастыря Святого Стефана в Адрианополе. Но вскоре святой возвратился на Святую Гору где был назначен игуменом монастыря Кутлумуш. Эго душа желала уединенности. В возрасте 70 лет он поселился недалеко от монастыря Ватопед.

Но Господь вновь рассудил иначе, и когда Иосифу было около 80 лет, он служил митрополитом Тимишоарским (Венгрия) еще в течении трех лет. Умер святой на своей родной земле в Венгрии, в возрасте 85 лет.

Таким образом, Иосиф почитается как афонский, так и венгерский святой.