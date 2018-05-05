Старинная икона Богородицы "Избавительница": подарок афонских монахов-отшельников львовской церкви

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры на выставке «Благословение Святой Горы Афон», которая продолжается в настоящее время, представлена уникальная икона «Избавительница».

Образ написан в 1889 году в иконописной мастерской Пантелеимонова монастыря на Афоне масляными красками на дереве.

По мнению старшего научного сотрудника Национального Киево-Печерского заповедника Елены Лопухиной, именно ее написание, цветовая гамма и делает образ уникальным, выделяет среди других списков.

«Вероятно, по желанию заказчика, в живописи иконы использовано такое особое сочетание цветов. Фоновая окраска образа выполнено в голубовато-желтых оттенках, что соответствовало национальным символам Украины. А на время написания иконы, XIX век, – это символика Галицкой Руси», – рассказывает Елена Лопухина.

Ученый замечает, что такое исполнение объясняется тем, что история списка иконы Богоматери «Избавительница» связана со Львовом. Об этом свидетельствует дарственная надпись на обратной стороне, где указано, что 13 мая 1905 года икона была послана как дар афонских беднейших монахов-отшельников членам Львовского Ставропигиального Братства-Института к братской Успенской церкви.

Сейчас икона является собственностью Национального Киево-Печерского заповедника.

Как известно, прототип иконы до 1889 года хранился у схимонаха Мартиниана, насельника Пантелеимонового монастыря на Святой Горе Афон. Когда же был основан Ново-Афонский Симоно-Канатинський монастырь в Абхазии, афонские монахи подарили икону абхазской братии. В день первого празднования в честь иконы, в монастыре произошло чудо – буря выбросила на берег около тонны рыбы.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года продлится до 20 апреля. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международного институт афонской наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».