Традиции афонского гостеприимства: паломников угощают прохладной водой, рахат-лукумом, кофе и анисовой водкой

На Святой Горе Афон монахи не употребляют водку, но почему же в рацион вновь прибывшего паломника, кроме привычных продуктов, входит крепкий напиток из аниса?

В любом православном монастыре Святой Горы, паломников, сразу после прибытия на полуостров, приглашают как почетных гостей в архондарик – специальную приемную комнату или гостиницу. Именно здесь архондарис – монах, отвечающий за прием путников, предлагает уставшим гостям прохладную воду, рахат-лукум, кофе, а также анисовую водку, которая в Греции называется раки или узо.

В некоторых монастырях паломников могут угостить ципуро – национальным крепким алкогольным напитком Греции. Ципуро изготавливается из чистейшего виноградного сока, который был собран в одном из афонских монастырей, и который в процессе изготовления смешивается с ароматными растениями, которые различаются в зависимости от монастыря.

История этого напитка уходит в глубокую древность. По некоторым свидетельствам, впервые ципуро стали производить православные монахи на горе Афон еще в византийский период – в XIV веке. Они угощали ципуро всех паломников, которые посещали ту или иную афонскую обитель.

Надо отметить, что на Афоне отношение к спиртным напиткам очень спокойное. На первый взгляд это может показаться странным. Но в этом нет ничего странного. Для монахов-афонитов ограничения ставятся не внешние, чтобы скрыть от монаха спиртной напиток, но внутренние – чтобы монах лично, по собственной воле отказался от потребления алкоголя.

Анисовую водку монахи-афониты дают только паломникам, сами ее не пьют. Во время монастырской трапезы на горе Афон монахи-афониты в течение всего года употребляют только одну воду. Но в день празднования больших церковных праздников, когда по монастырскому уставу разрешается потребление вина, на столе можно заметить бокалы, наполовину наполненные красным сухим вином. Некоторые монахи символически делают несколько глотков, остальные его вообще не употребляют. Вино разрешается принимать не перед едой, а только спустя 10 минут после начала трапезы. Для этого игумен монастыря специальным колокольчиком дает знак.

Угощая гостей горы Афон небольшим количеством анисовой водки, монахи исполняют древний обычай – максимально угодить паломникам, проявляя таким образом известную на весь мир греческую гостеприимность. Монахи общаются с гостями радостно, вежливо и дружелюбно, а когда молчат, то молятся за их спасение.

Кто-то может обвинить афонских монахов в пьянстве. Но это совсем не так. Пройдя в сильную жару по гористой местности несколько десятков километров, почувствовав невероятную усталость и жажду – вот тогда по-настоящему ценишь всю полноту афонского гостеприимства.

20 граммов крепкого анисового напитка, который, кстати, паломники пьют по собственному желанию – их никто к этому не принуждает, в сочетании с прохладной водой, утоляет жажду и психологически расслабляет. Кроме того, благодаря этому напитку паломники меньше потеют.

В новых климатических условиях желудку дается дополнительный стимул для лучшего функционирования. Надо заметить, что алкоголь в теплых странах действует совсем иначе, чем в прохладных. В произведении Джека Лондона «Сын Солнца» европейцы пили алкоголь, чтобы не умереть от лихорадки. Также благодаря крепкому напитку человек легче переносил жару.

После изнурительного морского путешествия на Афон, паломники утоляют жажду также водой, которую им заранее готовят афонские монахи.

Однажды в 1973 году преподобный Паисий Святогорец принимал своих духовных детей во дворе кельи Честного Креста под развесистой оливой. Здесь была цистерна из камня, куда стекала с крыши дождевая вода. Именно этой водой святой и потчевал паломников.

Когда же к нему пришли посетители и увидели, что преподобный вычерпывает для них последнюю воду из резервуара, то они категорически отказались от питья, для того, чтобы не причинить неудобств преподобному. Когда же святой Паисий это понял, то очень расстроился, сказав: «Лучше было бы, если бы Вы мне причинили неудобство. Тогда бы я благодарил Бога за ту воду, которую он мне раньше давал и молился бы за тех, у кого воды нет».

Итак, чашка воды на Святой Горе утоляет жажду, снимает усталость и дает силы для дальнейшего путешествия.

Еще одним обязательным рационом новоприбывшего афонского паломника являются национальные сладости Греции – рахат-лукум. Этот вкусный деликатес не только взбодрит уставшего туриста, но и служит эксклюзивной возможностью для монахов-афонитов проявить свою любовь к паломникам.

Монахи раскладывают при входе тарелочки с рахат-лукумом, а потом сразу уединяются в кельях. Таким образом, они выполняют христианский долг гостеприимства, но один на один не встречаются с паломниками.

Травяной чай на Афоне можно встретить довольно редко, более популярнен кофе. Тут сказывается национальная греческая специфика – потреблять пряный кофе чаще чая. Кроме того, в монастырях Святой Горы, как правило, привычных для нас компотов, сиропов, того самого кофе или чая не пьют. В то же время, монахам для поддержания бодрствующего состояния разрешается выпить кофе перед Всенощной службой.

Гора Афон славится не только великими подвижниками благочестия, монастырями и скитами, но и известным на весь мир гостеприимством с его традициями.

Павел Чамахуд

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".