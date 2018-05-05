Дионисий Олимпийский: 15 фактов, которые важно знать об афонском святом

Православная Церковь 6 февраля чтит день памяти преподобного Дионисия Олимпийского. Мы собрали 15 основных фактов из жизни этого удивительного афонского подвижника.

1. Родился в конце XV в. в семье кузнеца и оружейника.

2. Единственного сына в семье назвали в честь великомученика Димитрия Солунского.

3. Ночью над головой младенца появлялся светящийся крест, предзнаменовавший его необыкновенное будущее.

4. Будущий святой рано лишился родителей и зарабатывал тем, что учил детей грамоте.

5. Принял монашество на Святой Горе Афон.

6. Соблюдал строгий пост. В страстную седмицу уходил в лес, питался только каштанами.

7. Был рукоположен в сан диакона, а потом - в пресвитера.

8. Был избран игуменом монастыря Филофей.

9. Отвергнув предложения о назначении его епископом, переселился на Олимпийскую гору.

10. Исцелил монаха, который призвал духов с помощью колдовства.

11. Наставил на путь спасения многих, в том числе разбойника, который хотел ограбить келью святого.

12. По его молитве инок монастыря Каракал вернул похищенную им монастырскую казну.

13. Предсказал, что спустя некоторое время после его смерти два епископа укрепят монастырь башнями. Так и произошло: одну башню построил Китрский епископ, а другую – Платамонский.

14. Скончался в 1541 году. Погребен на Олимпе, в церковном притворе устроенной им обители.

13. Когда спустя несколько лет гробница была открыта, мощи святого были обнаружены мироточащими и благоухающими. От них происходили многочисленные чудеса.

14. Глава, челюсть и правая рука были вынуты из гробницы и помещены в особые реликварии, чтобы их можно было переносить для поклонения в другие места.

15. В 1890 году честная глава святого была украдена в городе Нигрита, где временно пребывала по просьбе верующих. Другие части мощей в настоящее время хранятся на монастырском подворье Скала, в 3 км от Литохоро (Греция).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".