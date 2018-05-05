Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: старинная Иверская икона Божией Матери (фото)

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сейчас проходит выставка «Благословение Святой Горы Афон». Одним из экспонатов которой является список Иверской иконы Божией Матери («Вратарница») XIX века из афонского Пантелеймоновского монастыря.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина подробно рассказала об афонском списке.

«Это самый почитаемый афонский чудотворный образ. Представленный экземпляр - неточная копия Иверской иконы. Неточная, потому что это живописная реплика, воспроизводящая основные иконографические черты. Это образец афонско-русской иконописи, присущего Пантелеимоновому монастырю в XIX веке», - отметила Елена Лопухина.

Список с известной чудотворной иконы Богоматери «Вратарница» написан масляными красками на дереве. На обратной стороне содержит дарственную надпись и подпись, что святой образ выполнен в иконописной мастерской Пантелеимонового монастыря на Святой Горе Афон. Список, представленный на выставке, датируется 1889 годом.

Этот образ принадлежит Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику. И сейчас экспонируется на выставке, наряду с другими уникальными святынями, связанными со Святой Горой.

Оригинал Иверской иконы Божией Матери находится в монастыре Иверон на Святой Горе Афон. Оригинальная афонская святыня никогда не покидает своей обители. Сначала она размещалась в киоте, над входными воротами в монастырь, потому и именуется еще «Вратарница». Сегодня специально для нее построен храм Иверской иконы Божией Матери.

Церковное предание гласит, что оригинальный образ Пресвятой Богородицы написал святой апостол Лука еще при жизни Пресвятой Девы.

Сегодня существует множество интерпретаций «Вратарницы». Список, который сейчас находится на выставке в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры отличается от оригинала. Он несколько отходит от канонов стиля, в котором выполнен оригинал, но сохраняет основные иконографические черты.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон», которая открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года продлится до 20 апреля.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».