15 интересных фактов о жизни преподобного Максима Грека

Православная Церковь 3 февраля празднует день памяти преподобного Максима Грека. Мы собрали важные факты об этом афонском подвижнике с удивительной судьбой и нелегким путем к святости.

1. Мирское имя преподобного Максима Грека, который родился в 1470 году в Арте (Греция) – Михаил Триволис.

Именно из династии Триволисов происходил один из Константинопольских Патриархов. Кроме того, дядя преподобного Максима Дмитрий Триволис был хорошим другом Фомы Палеолога – брата императора Византии Константина XI и отца княгини Софии Палеолог, жены князя Московского Иоанна III.

2. Будущий святой в молодые годы очень любил путешествовать.

В 1480 году он отправился на остров Корфу (Греция), где под руководством Иоанна Мосха изучал классические науки. Кроме того, преподобный ездил в Падую, Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим, Милан, Венецию, Париж и в некторые города Германии.

3. Сначала преподобный Максим Грек был католиком-доминиканцем.

Он четыре года, с 1498 по 1502, работал в Венеции секретарем Джованни Пико де ла Мирандолы – преподавал греческий язык и переписывал сочинения отцов Церкви. Впоследствии он переехал во Флоренцию, где принял монашеский постриг в доминиканском монастыре святого Марка. Незадолго до того, в этом монастыре проживал Джироламо Савонарола.

4. Любовь к просвещению стала поводом для принятия Православия.

Схоласт Иоанн Ласкарис, побывав на Святой Горе Афон, привез во Флоренцию очень древние греческие рукописи, которые заинтересовали преподобного Максима. В 1504 году святой Максим отправился на Афон в Ватопедский монастырь, который славился большой библиотекой. И вскоре он вернулся к православной вере и уже через год принял монашеский постриг с именем Максим в честь преподобного Максима Исповедника.

5. Преподобный Максим на горе Афон в течение 10 лет нес послушание - сбор милостыни для афонских монастырей.

6. Среди произведений преподобного Максима встречаются полемические труды против астрологии, ереси, разнообразных суеверий, таких как: толкование снов, гадание и сомнительные апокрифические учения.

7. Беседа с турецким послом стала причиной обвинения преподобного Максима в государственной измене Великого княжества Московского.

Святому начали инкриминировать сотрудничество с турецкими властями с целью введения в Московское княжество войск Османской империи. 15 апреля 1525 года церковный суд приговорил преподобного за государственную измену и отправил в ссылку в Волоколамский монастырь.

8. Условия заключения в Волоколамском монастыре были ужасные.

Преподобный Максим проживал в тесной, темной, сырой келье, которая даже не проветривалась. Поэтому в комнате постоянно ощущался запах гнили и дыма. Кроме того, святого отлучили от Причастия, а также запретили посещать церковь. Святой писал, что однажды его посетил ангел, который сказал, что через эти страдания он избежит вечных мук.

9. Во время заключения преподобный составил канон Святому Духу. Текст канона был записан святым Максимом на стене кельи обычным углем.

10. В 1531 году, кроме государственной измены, преподобного Максима обвинили в колдовстве.

11. Преподобный Максим не хотел причащаться обманным путем.

Митрополит Даниил возвестил святому Максиму об отлучении от Причастия и только он мог снять этот запрет. Даже митрополит Макарий отвечал преподобному: «Мы уважаем Вас как одного из святых, но не можем Вам помочь, пока жив митрополит Даниил». Преподобный Максим попросил митрополита Даниила снять наложенный им запрет, на что последний посоветовал святому Максиму притвориться умирающим и принять Святое Причастие. На такой нечестный шаг преподобный Максим не пошел.

12. Святой Максим предсказал смерть сына царя Ивана IV Грозного.

В 1553 году преподобный Максим уговаривал царя Ивана IV Грозного отказаться от паломничества к Кириловому монастырю, чтобы позаботиться о вдовах и сиротах тех, кормильцы которых погибли от похода царя на Казань. «Останься дома, и Господь поможет тебе. Твоя жена и ребенок будут здоровыми», – настоял преподобный. Однако, царь не послушался святого Максима и отправился дальше в паломничество. Как результат, во время паломничества царь Иван IV Грозный потерял восьмимесячного сына Дмитрия.

13. Память святого совершается 3 раза в году.

3 февраля - в день кончины, 19 июля - в день всех Радонежских святых, а также в первое воскресенье после дня памяти святых апостолов Петра и Павла – в день собора Тверских святых.

14. В день открытия мощей преподобного, в 1591 году, сразу исцелились 16 человек.

Мощи оказались нетленными и благоухали. Также и часть мантии преподобного не истлела.

15. Преподобный Максим Грек - небесный покровитель ученых, богословов, переводчиков, студентов и семинаристов. Молитвенный заступник миссионеров, катехизаторов и апологетов. Преподобному Максиму Греку молятся для утверждения в вере, крепости духа и веры, понимания православного вероучения и Писания, обращения к Православию иноверцев и сектантов, у него просят помощи и поддержки при гонениях на веру и несправедливом притеснении власти.

Преподобному Максиму Греку молятся об исцелении от депрессии и уныния.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".